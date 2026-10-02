EVROPA MORA DA OSLOBODI SVOJE REZERVE DIZELA: U suprotnom sledi potpuna zabrana izvoza iz SAD-a

DETALjAN predlog Krisa Rajta se prodaje kao način za snižavanje cena goriva bez zabrane izvoza iz SAD.

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Trampova administracija je prosledila evropskim vladama predlog kojim se od njih traži da oslobode veliki deo strateških rezervi dizela bloka kako bi se ublažili rastući troškovi goriva, saopštila su četiri zvaničnika u evropskoj i američkoj vladama.

Plan, koji je predložio američki ministar energetike Kris Rajt, predstavljen je kao alternativa pretnji predsednika Donalda Trampa o potpunoj zabrani izvoza dizela iz SAD.

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Prema predlogu, vlade EU bi oslobodile 120 miliona barela dizela iz svojih nacionalnih strateških rezervi tokom 180 dana, rekao je za POLITIKO vladin zvaničnik jedne evropske zemlje.

Zvaničniku, kao i drugima u ovoj priči, zagarantovana je anonimnost jer nisu bili ovlašćeni da javno razgovaraju o detaljima predloga.

To bi predstavljalo znatno više od trećine od približno 315 miliona barela dizela koje zemlje EU drže u rezervama od juna ove godine, prema podacima Evrostata.

Među zemljama EU, Nemačka, Francuska, Italija, Španija i Poljska poseduju najveće rezerve ovog neophodnog goriva za transport.

Bela kuća razmatra ideju da zatraži od EU da iskoristi svoje rezerve dizela kako bi podstakla globalnu ponudu i time snizila cene.

Zvaničnik nemačke vlade je u četvrtak potvrdio da su Sjedinjene Države kontaktirale Berlin po tom pitanju.

Više zemalja u Evropi je kontaktirano radi koordinisanog objavljivanja, prema osobi upoznatoj sa planovima Trampove administracije.

Jedna velika članica EU je bilateralno kontaktirana prošle nedelje u SAD, prema rečima visokog evropskog energetskog zvaničnika.

- Bilo je veoma hipotetički: "Šta mislite o tome da Evropa oslobodi deo rezervi kako bi smanjila cene, izvršila pritisak na zalihe?" - rekao je zvaničnik. "To bi takođe moglo pomoći našoj vladi da ne nastavlja diskusiju o zabrani izvoza."

Rajt se, zajedno sa američkom naftnom i gasnom industrijom, protivi zabrani izvoza jednog od najtraženijih naftnih proizvoda na svetu, a predlog se smatra pokušajem da se pronađe alternativa tako drastičnoj meri.

Na konferenciji za novinare u četvrtak, portparolka Komisije Ana-Kaisa Itkonen nije potvrdila da li je EU primila Rajtov zahtev, ali je rekla da će se o objavljivanju zaliha dogovarati isključivo preko Međunarodne agencije za energiju, institucije sa sedištem u Parizu koja koordinira energetsku politiku među bogatim zemljama i nadgledala je ranije objavljivanje zaliha ove godine.

Dodala je da je Komisija u bliskom kontaktu sa zemljama članicama EU i Vašingtonom.

U međuvremenu, predsednik Tramp je u sredu potvrdio da je zabrana izvoza dizela od strane njegove administracije i dalje na stolu.

🚨🇪🇺🇺🇸 Europe may have just DODGED a major diesel shock...



EU officials are increasingly optimistic that Trump will NOT impose a U.S. diesel export ban after Energy Sec. Wright indicated he opposes the idea.



The stakes are enormous: Europe currently gets about 50% of its diesel… pic.twitter.com/DKoKfBfv3N — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 29, 2026

„Razmišljam o tome“, rekao je Tramp o zabrani izvoza na događaju u Ovalnom kabinetu. "Mnogo razgovaram sa (ministrom energetike) Krisom Rajtom i (ministrom unutrašnjih poslova) Dagom Burgamom o tome — oni nekako misle da će to pomoći dizelu, ali bi moglo da poveća cenu drugih stvari."

Tramp je odbio da isključi mogućnost ograničavanja isporuka dizela. „To je nešto o čemu razmišljamo i pričamo svaki dan“, rekao je.

"Ali izgleda da bi to imalo negativan uticaj na benzin, tako da bi cena malo porasla, a cena dizela malo pala."

Rajt, koji je u sredu bio sa Trampom u Ovalnom kabinetu, rekao je da će administracija uskoro objaviti mere usmerene na smanjenje cena dizela. Evropa će takođe objaviti poteze za povećanje ponude na tržištu, rekao je on.

- Čućete najave od naših prijatelja u Evropi o novim isporukama dizela koje će doći na tržište i koje će značajno sniziti cene dizela - rekao je Rajt.

(Politico)