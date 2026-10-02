RODITELJI MASOVNO KORISTE NOVI ZAKON: 1.500 zahteva već podneto
PROPISOM je predviđena finansijska naknada za roditelje-negovatelje u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje.
Primena zakona o roditeljima-negovateljima počela je juče, a do jutros u 7 podneto 1.500 zahteva za sticanje ovog statusa, a roditelji zahteve mogu da podnesu u centrima za socijalni rad i putem e-Uprave, preneo je RTS.
Propisom je predviđena finansijska naknada za roditelje-negovatelje u iznosu od 65.000 dinara mesečno, ali i pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje.
Danijel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je da je 1. oktobar bio veliki istorijski dan u sistemu socijalne zaštite za mnoge porodice u Srbiji koje godinama brinu o deci sa najtežim oblicima invaliditeta.
- Na osnovu ovog zakona te porodice su prvi put postale vidljive za sistem i na osnovu tog zakona moći će da ostvare prava i na novčanu naknadu, pravo na penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, kao i pravo na ostale benefite - naveo je Igrec.
Zakon predviđa dva načina podnošenja zahteva. Prvi način je klasični način, da roditelj ode u Centar za socijalni rad u opštini gde ima prebivalište i tamo podnese zahtev. Naravno, radnik u centru je u obavezi da mu pomogne u popunjavanju tog zahteva.
Drugi način je elektronskim putem.
- Mi smo, kada smo donosili ovaj zakon, gledali da roditeljima omogućimo što efikasnije, što jednostavnije podnošenje zahteva. Roditelji mogu putem portala e-Uprave da podnesu zahtev na osnovu elektronske potvrde i Consent ID-a. Želim to posebno da naglasim, ovo je prvi put u istoriji sistema socijalne zaštite da neko pravo iz oblasti socijale može na taj način da se ostvaruje, putem e-Uprave - naveo je Danijel Igrec za RTS.
Roditelji nisu u obavezi da podnose bilo kakvu dokumentaciju
Naglasio je da roditelji nisu u obavezi da podnose bilo kakvu dokumentaciju, već da su radnici u Centru za socijalni rad u obavezi da po službenoj dužnosti prikupe svu dokumentaciju.
Igrec je istakao da će svi roditelji koji podnesu zahtev dobiti odgovor u roku od 15 dana od podnošenja dokumentacije, nakon čega se potpisuje ugovor i počinje isplata.
- Novčana naknada u iznosu od 65.000 dinara mesečno će se svakog 1. marta svake godine usklađivati sa stopom prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, tako da će već 1. marta 2027. za one roditelje koji su ostvarili do tad pravo na taj iznos već biti veći - objasnio je Igrec.
Za roditelje je otvoren i kol-centar. Roditelji mogu da pozovu na broj 011 7358350.
(Bizportal)
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