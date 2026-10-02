BLOKADERI PROVALJENI, IPAK ĆE UVESTI SANKCIJE RUSIJI! Beširi ih raskrinkao, ipak je Vučić bio u pravu

UZ VELIKU pompu, pripadnici studentsko-blokaderskog pokreta koji na listi nema ni jednog studenta opredelili su se po pitanju uvođenja sankcija Rusiji

Roman Kadarjan / Alamy / Profimedia

Kako je glavni blokadni profil objavio, oni se po ovom pitanju izražavaju - protiv.

Čovek bi rekao, konačno, jedan zdravorazumski stav blokadera u moru ludila, ali problem je samo jedan - to nije istina.

Dosadašnji ideolog blokadera i zagovornik nezavisnosti Kosova Naim Leo Beširi podelio je putem naloga na Iksu prepričani razgovor sa studentom Lukom koji je kod njega bio u sklopu kampanje od vrata do vrata.

Iks printskrin

Kako je naveo, razgovor je bio uljudan, ali mu je Luka ipak morao da prizna kako je saopštenje dato "zbog srednjeg glasača" - zbog ljudi koji su neopredeljeni, drugim rečima.

Blokaderi su, dakle, ovo objavili krijući da će, kako je Aleksandar Vučić ranije rekao, već 26. oktobra uvesti sankcije Rusiji, u slučaju da pobede.

Međutim, ne lezi vraže - blokaderi su se odmah javili da demantuju Beširijeve navode, tvrdeći da se sporni razgovor koji mnogo toga otkriva nije ni desio!

Iks printskrin

Kako su naveli, u njihovoj VDV kampanji uopšte nema pitanja o spoljnoj politici. Beširi je otvoreno pitao da li tvrde da laže, a zatim zaključio da su blokaderi maliciozni.

Šta je Vučić rekao?

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je juče da su predstavnici Studentske liste odustali od debata, jer neće da se vidi to šta im je stvarni program i šta su im stvarne namere, od toga da bi prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji do toga da bi, kako je rekao, priznali nezavisnost tzv. Kosova.

Obraćajući se građanima u naselju Šimanovci u Pećincima, Vučić je rekao da šta god da predstavnici Studenstke liste kažu danas, sutra će reći: "A dobro, sad nije plenum, nego je vlada odlučila".

"Pogledajte ko ih podržava. Podržava ih lično Aljbin Kurti, Nenad Rašić i Rada Trajković, sve troje borci za nezavisno Kosovo. Javno ih podržavaju. Podržava ih Plenković javno, hrvatski premijer. Podržavaju ih Milo Đukanović i Radoje Zvicer, najveći kriminalac u Evropi u ovom trenutku, najotvorenije. Pomogne im i onaj Spajić s vremena na vreme. I kad ih pogledate, sve te koji žele propast Srbije, pa jasno vam je to sve", rekao je Vučić.