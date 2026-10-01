VUČIĆ U SREMSKOJ MITROVICI: Dok su oni rušili, mi smo se trudili da Srbija bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavio je da obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

Foto: Printscreen

Vučić stigao u Sremsku Mitrovicu

Aleksandar Vučić se obraća na velikom skupu u Mitrovici ispred 10.000 ljudi

- Sve da vas vidim, nego šta. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju ovde u Mitrovicu. Znate šta je moj problem? Što čujem svaki komentar i hteo bi da odgovorim. Ne vredi, džabe što sam spremao šta da kažem

- Hvala vam za večeras, hvala vam za 2025. godinu, jedno od mesta gde smo otpočeli borbu za slobodnu Srbiju protiv tiranije koju su nam nametali spolja, koji su hteli da nas sruše. Potpuno sam ozbiljan kada to govorim. Samo zahvaljujući vašoj hrabrosti. Sremska Mitrovica je posle Jagodine bila drugo mesto gde smo se okupili kada smo rekli da nam neće uzeti Vojvodinu, pošto smo videli i na vreme osetili da se iza cele priče kriju Pajtić, Čanak i svi koji žele da odvoje Vojvodinu od Srbije i na vreme smo to prepoznali. Uspeli smo u tome da podignemo slobodarsku Srbiju koja je htela tome da se usprostavi.

- Teško je onima koji hoće da razbije Srbiju kada Srbin oseti da mu neko uzima Srbiju. Zato je bilo važno.To je bila klica otpora u celoj Srbiji protiv onih koji su uz jednostranu pomoć hteli da je sruše. Ja sam vam posebno zahvalan što ste trpeli uvrede. Zbog toga što ste trpeli verbalno i fizičko nasilje, što ste bez obzira na sve ostali čvrsti u svojim stavovima i uverenjima. Čovek je najjači kada ima svoju ideju i svoje uverenje, tada niko ne može da ga pobedi. Tada mu niko ne može ništa. Mogu da vam rade šta god hoće, vi ste tada gospodar i slobadan čovek. Mi smo tada, a i danas pokazujemo da smo slobodni ljudi i slobodna zemlja koja neće da dozvole da im država bude srušena.

- Oni su tada govorili: "Tražimo pravdu". Kad smo ih pitali recite nam imena stradalih, koju ste porodicu posetili, kome ste pomogli, nijednog imena nisu mogli da se sete. Kada smo mi razgovarali sa porodicama stradalih u NS, oni bi progonili te porodice. Govorili su sve najgore o njima, od porodice Firić do porodice Raca, mrzeli su roditelje i majku koja je izgubila dvoje dece. Sve su uvek samo mrzeli. Nisu svi, bilo je onih koji su osetili zabrinost i hteli nešto da promene. Ti ljudi su razumeli o čemu se radi i nisu želeli više da bud sa takvima. Ostali su širili mržnju. Ne da su tražili rešenja, pomoć i pravdu. Ništa ih nije interesovalo.

- Da vas podsetim, u decembru 2024. rekao sam da je reč o čistoj politici. Čistom primeru uvezene obojene revolucije iz inostranstva. O tome kako je plaćana i kako je sprovođena. Svi su me gledali u čudu. Šta priča Vučić? Nemoguće. Sprdali su se mi smo kao obojena revolucija, a onda su prestali da se sprdaju sa tim. Zbog čega su dali 1,3 milijardu evra nevladinim organizacijama? Što vama nisu dali te pare? Zato što vi ne biste rušili državu nego kuće gradili. Što nisu dali državi da izgradi bolnice i domove zdravlja. Kao što smo ovde gradili poliklinku, doneli smo magnentu rezonancu, za koji dan će ovde raditi magnetna rezonanca da znate. Ali da uredimo celu bolnicu, i takvu u još 69 mesta. Tačno toliko košta, 1,3 milijarde evra. Toliko treba za narod! Nego su dali za rušenje naroda i države.

- Onda sam ih pozvao na dijalog, bezbroj puta sam tražio. Rekli su: "nećemo kod tebe nisi nadležan". A onda jedino šta su tražili kada su se setili da su tu samo zbog politike a ne zbog bilo kakve pravde, tada su rekli "E sad nam raspiši izbore, ali to možeš samo ti. Ti koji nisi nadležan, sad si nadležan ali i dalje nećemo da razgovaramo, raspiši izbore". I rekao sam "nema problema, imaćemo vanredne izbore samo nam dopustite da uradimo određene stvari". A znate šta smo radili? Dok su oni blokirali ulice, tukli ljude u kolima, tukli po ljude štandovima, napadali ljude koji drugačije misle, dok su napadali profesore. Hoćete da vas podsetim kako je umalo ubijen Patrik Drid, kako su prolazili drugi ljudi koji se nisu slagali? Mi smo gradili puteve, naučno-tehnološke parkove, obezbeđivali plate i penzije da ljudi mogu bolje da žive, trudili se da Srbija bude jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. To su stvari koje smo mi radili. Onda sam rekao ajmo na dijalog, na debate. Ajmo opet na debate. Rekao sam pre 6 meseci, vas nekoliko, ja sam. Spremni smo na bilo koju vrstu razgovora. Bez kamera sa kamerama, nemojte samo mržnju da širite. Kod nas se kaže "o pokojniku sve najbolje". Oni su govorili "ne, nećemo s tobom, ti si gotov, pokojnik". Izgleda baš i nisam toliko pokojnik koliko bi oni voleli da jesam. Onda samo pažnju obratite oko nekoliko stvari.

- Njihov prvi na listi legao je u krevet, gleda u plafon i kaže "na ignor si Vučiću". Suština je u sledećem. Onda je RTS ponudio, zamislite oni pravični da kažu jedan na jedan, kažu: "Evo biće dvoje protiv Vučića, Srdanović i neko iz CRTE", to su oni glavni nosioci koji su lagali su za zvučni top, da dete umire, za Jovanjicu, Sarajevo Safari. Ja sam rekao hoću. Oni kažu e nećemo. Nema problema hoću protiv 4,5, ali oni i život i glavu daju samo da ne odu na debatu. Sve na svetu samo to da ne bude. A evo i zašto. Ne plaše se oni mene, i kad ne znaju ništa oni misle da znaju sve. Ja želim pravdu. Nije mi bilo teško da odem do porodica, njima na pamet nije bilo. Otišao sam veče posle da upalim sveću, lagali su i zato. Lagali su u Valjevu dete umire, baš ih za to briga. Može im se. Sve što kažu slažu i briga ih je sve to. Na lažima i revoluciji pobede nikada nisu ovoj državi dobro donele.

- Da vas podestim, 5. oktobra 2000. mnogi među nama su slavili to što je došlo do velikih promena. Samo dan posle, 6. oktobra odustali su od pravnog kontinuiteta Jugoslavije, pustili su Albanske teroriste uključujući čuvenu braću Mazreku i Aljbina Kurtija iz naših zatvora koji su ubijali naše žene i decu u Klečki. Za tri dana, samo tri. Tad nisu o tome pričali u kampanji. U finišu kampanje Vojislav Koštunica je rekao da "neću da sarađuje sa Hagom. Milošević sarađuje". Koštunica, Tadić svi zajedno su izručili svakog Srbina kog su tražili , u džakove su ih stavljali i isporučivali. A meni kad su dali obavezujući nalog da isporučujem radikale, rekao sam na neću nijednog Srbina da pošaljem ma koliko obavezujućih naloga poslali. Nismo isti.

- Kaže Svilanović "svi mi smo morali u Budimpešti da potpišemo kad uzimamo pare da ćemo da se saglasimo sa otcepljenjem Crne Gore", pa što nam to niste rekli 2000, nego je bilo "samo da sklonimo njega". I svaki put je da sklonimo nekoga, a onda će da uvedu zemlju u potpunu katastrofu. Kaže Čvorović da ga smenimo u decembru, tada slede bolne stvari: KiM, priznanje Srebrenice, oko Vojvodine i ratnih zločina. To su planovi ljudi, pošto neće oni da im kažu. Ja sam hteo da podnesem ostavku, šta će meni fotelja? Kad podnesem ostavku, mogu slobodno da vam govorim i otvoreno šta spremaju i možemo da se zajedno borimo protiv takvih.

- Ne zaboravite, 2004. godine. Nama se dešava pogrom na KiM oni ništa. Prstom nisu mrdnuli da pomognu narodu. Ni saopštenje nisu izdali. Obratite pažnju šta se zbiva. Mi tada imamo državnu zajednicu, sprema se otcepljenje CG jer jedino tako moguće da zapadnjaci natežu otimanje KiM od Srbije. Tada sve kreće uz rastakanje srpske ekonomije, da bi Srbija bila slabija. 500.000 otpuštenih radnika koji bukvalno nemaju hleba da jedu i porodica bez osnovnih sredstava za život, samo su oni bogati jer su oni i njihovi tajkuni sve oteli. Kada Srbija postaje najslabija, oni se dogovaraju sa njima i kažu: Idemo na otcepljenje od CG. Ćute svi, nema kampanje, CG 2006. odlazi od Srbije i to postaje uslov da bi 2008. Priština mogla da kaže da se odvaja u Srbije. Zapad 90 zemalja odmah priznaje. Tada je jedan pobegao u Rumuniju, jedan se sakrivao negde u Beogradu.

- Videli ste danas separatističke Vijesti u Podgorici. Ogroman prostor su dali svom crnogorcu Srdanoviću i on kaže "pa svi će u regionu biti zadovoljni ukoliko Vučić padne". Znate li na koga misli, sa pravom, na Đukanovića i Zvicera. Da, misli na svoje drugove koji su se umešali u izbore u Srbiji i misle da mogu da određuju kako će Srbija da izgleda. Mislite da ih se plašim? Da se plašim Aljbina Kurtija koji je lično podržao "studentsku listu" preko Rašića? Rašić je njegov sluga, to je Aljbin Kurti. Kurti hoće smenu vlasti, Plenović, Đukanović, Zvicer, jel vam to dovoljno? Jel razumete o čemu se ovde radi? Skupili su se svi mrze Srbiju, koji žele da rasture Srbiju. Sad su našli trojanskog konja, a borićemo se na izborima i mi ćemo da ih pobedimo. Sve njih zajedno.

- Plivaću uhapsićete me, ubićete me, sve razumem. Sve je uredu. Čovek ne živi samo jedan život. Živi onoliko koliko ga pamte, posebno njeova dela.

Govorio je i o napadu na Ljiljanu Cvjetković za koju je rekao da iza sebe ima tešku ličnu priču.

- Jedva se izborila sa bolešću, ali je jaka hrabra stamena žena, čudesne energije. Voli Miloša, predsednika stranke, našu stranku, ide u svaku akciju, ima ideju, borbena je žena. Krvnički ju je udario. Najjače što je mogao. I vi se pitate ko je čovek koji je tako vaspitan, kog roditelji nisu naučili da nikada ne sme da podigne ruku na ženu.

- Nisi je gurno, krvnični si je udario. Uspeo si u životu,mangupe - dodao je.

-Ima tu nešto gore od ovoga, zato sam vam rekao da me pažljivo sasluštate. Budala ima svuda to je tačno. Ali vi sa studentsko-blokaderske liste niste to osudili. Niste se izvinili, niste rekli žao nam je. niste poslali cveće Ljiljani Cvjetković, niste je pozvali telefonom da kažete: "Izvinite ovo nismo mi".

Poručio je da bi lično reagovao kada bi video da neko iz njegovog političkog tabora napada ženu koja pripada suprotnoj strani.

- Da vidim da bilo ko od vas napadne ženu koja misli suprotno od nas, ja bih na vas skočio i rukama i nogama. Ne bih dao da ta žena bude povređena. Žena je svetinja, žena je simbol, žena je stub naše porodice, našeg društva, naše države. Vi bijete žene i hvalite takve poreze. Šta je sam vama ljudi?

-Pokušali su da okrenu decu protiv roditelja, roditelje protiv baka i deka. Kažu: "Zaključaj kuću, ne daj baki i deki da izađu".

- Sutra kad nam budu uvodili srednji rod, da ne bude samo muškarac i žena, nego i srednji rod, reći će plenum je tako izglasao, 43 prema 31. A vi posle saznajte ko je u plenumu i ko je šta glasao - rekao je Vučić.



Objasnio je i zbog čega je, kako je rekao, tokom večeri govorio sa toliko energije uprkos napornom danu.

- Moje iskustvo je ogromno. Najduže sam bio i na vlasti i u opoziciji. Sve trikove znam i poznajem, a posebno dobro znam šta dolazi spolja - rekao je.



Dodao je da posebno prati poruke iz medija u Zagrebu, Podgorici, Prištini i Sarajevu i da mu je, kako tvrdi, iz njihovog izveštavanja jasno kakvi su politički interesi u regionu.

Vučić je zatim poručio pristalicama da odgovor na političke sukobe ne sme da bude nasilje.



- Mi nećemo nasilje. Evo, mi smo slabiji, vi ste jači. Mnogo je jak i taj Bakić, svi smo ga se uplašili - rekao je ironično.

Pozvao je okupljene da ostatak kampanje prođe mirno i da političke protivnike, bez obzira na uvrede, i dalje tretiraju kao ljude.

- Oni nas ne doživljavaju kao ljude. Sve vreme su vršili dehumanizaciju – vi ste ćaci, vi ste krezubi, vi ste ovakvi, vi ste onakvi. Dobro, možda jesmo, ali smo ljudi“, rekao je.

Dodao je da sa njegove strane, kako je poručio, neće biti istog odnosa prema protivnicima.

- Oni za nas jesu ljudi i uvek će biti. Zato ćemo uvek da im pružamo ruku“, rekao je Vučić.

Na kraju je izrazio uverenje da deo ljudi koji su ranije podržavali njegove protivnike već danas razmišlja drugačije i da će mu se, kako očekuje, još njih pridružiti do 25. oktobra.

- Vi ste garant i Vojvodine u Srbiji i Kosova i Metohije u Srbiji. Vi ste garant slobodne, samostalne i nezavisne srpske politike - rekao je Vučić.

Dodao je i da veruje da Srbija može da nastavi snažan ekonomski rast i pozvao pristalice da narednih dvadesetak dana razgovaraju sa članovima porodice, prijateljima i komšijama.

Obraćanje je završio pozivom na izbornu pobedu u Sremskoj Mitrovici, Sremu i celoj Srbiji.

„Idemo da ih pobedimo u Mitrovici, ubedljivije nego ikada, u celom Sremu, u celoj Srbiji. Živela Mitrovica, živeo Srem, živela Srbija, do konačne pobede“, poručio je Vučić.

Foto: Printscreen/informer tv

Vučić u Moroviću

Aleksandar Vučić obišao je radove na asfaltiranju puta u Moroviću.

- Neverovatno kako su uradili. Ne čuju se čak ni gume. Neverovatno je - rekao je on.

- Kad sam poršao kroz Morović, kao kroz Švajcarsku da sam prošao - rekao je Vučić i dodao:

- Pogledajte vi ovu lepotu.

- Konačno je krenulo nešto da se dešava u Šidu. Ja sam kriv. Ruma da dobije 6 fabrika, Pećinci šta poželeti, Šimanovaca sad će da dobije i Kupinovo, svi drugi. Mitrovica mnogo toga, Inđija, Pazova, konačno i Šid da dobije.

Prokomentarisao je i to što menadžment Nove S hoće da dozvoli SNS da ima reklame na sajtu, ali se zaposleni bune.

- Oni se bune da mi platimo reklamu od koje će oni da dobijaju plate? Da li se vi šalite? Molim te da vidim i to čudo. Oni trebaju da žive od toga što mi platimo. SNS reklame na naš sajt? Majke mi mile, oni nisu čisti. Oni su toliko profesionalni da bi da vam kažu da ne možete ni da platite reklamu. To je mnogo opasnije nego ovo što ja pravim šalu. Zamislite da mi njima kažemo ne možete da se reklamirate na Prvoj, Pinku, RTS, bilo gde, bilo ko da im kaže, na bilo koji način. Bilo koji novinar da im kaže: "Ne možete da se reklamirate pošto volite da bijete žene, lažete od Valjeva svega drugog". Šta bi rekli? To su protivnici demokratije, svega normalnog. Zamislite mi trebao da platimo da oni lepo žive od toga, da idu 14 puta godišnje na more kao što mnogi i idu. I opet ste im krivi. Šta da radite?

Govorio je i o komentarima blokadera vezano za pomilovanja da to "ne vredi" i da im "ne treba njegov akt milosrđa"

- Zato su pravili žurku da vas obavestim odmah. Bili su najsrećniji u Zagrebu. Toliko srećni kad su tako prošli. Ja sam kriv i kad pada kiša i kad sija sunce. Šta god da se desi. Ne znam kako sam im i danas ja kriv kad sam niko i ništa. Ja sam običan građanin.

Vučić u Rumi

- Hvala na divnom dočeku. Meni su rekli uđi unutra, čekate 200 penzionera, a ovde me čeka još 7 puta više ljudi. Trudio sam se u prethodnim godinama da u Rumu dovedemo investitore. Šest fabrika sam otvarao u Rumi, od toga je Ruma finansirala brojne projekte. Ono što vidim sada i zbog vrednih ljudi i pozicije Rume, zainteresovano je još više investitora ali nema dovoljno struje u industrijskoj zoni - rekao je Vučić u svom obraćanju.

Istakao je potrebna nova trafostanica i kilovati struje kako bi doveli nove investitore u Rumu, kao što su Švajcarci i druge evropske zemlje.

- Naravno to košta. To će da košta između 3 i 4 miliona evra, a naravno Ruma nema te pare. Znate kako je krenuo naš susred ovde na ćošku? Ja dolazim i kažem: "Šta je još ovde potrebno? Stvarno kad se analizira, dosta smo uradili za Rumu" i sad: "Sve je super, sve smo uradili". I ja ga gledam ispod oka i čekam da dođe ono "ali". Na kraju ispriča u dva minuta hvalospev o sebi i opštinskom radu, dok ne dođosmo na ono "ali". Došli su novi investitori ali 3,5 miliona evra da nam date. Ako obezbedite i kažete da je investitor siguran, mi ćemo da vam obezbedimo tih 3,5 miliona evra i to garantujem kao država bez problema, naravno ukoliko dobijemo narodno poverenje.

Rekao je da je to veoma važno jer će sela da izgledaju poput onih u Švajcarskoj.

- Sela će u opštini Ruma da nam izgledaju onako kao u Švajcarskoj. Ako pogledate koliko smo tih puteva između sela i od sela ka Rumi asfaltirali, još kad se uradi i Fruškogorski koridor pa Novi Sad bude na 25 minuta, onda će ovo biti jedno od mesta sa najboljom pozicijom u celoj Srbiji i mnogo sam srećan što je to tako.

Vučić je apelovao na opštinu da pogledaju šta sve treba da se uradi po pitanju infrastrukture, da se reši pitanje kanalizacije i vode, a da će pitanje zapošljavanja će "još da napreduje i još bogatstva Rumi da donese".

Naglasio je zašto je važno izaći na glasanje 25. oktobra.

- Šta mislite? Mogao sam da budem predsednik do maja meseca, što bi neki rekli: "Da ti bude lepo". Radio sam, nije to baš tako jednostavno kao što izgleda. Ali ovi izbori su presudni. Podneo sam ostavku da bih se posvetio izbornoj kampanji i da bih rekao ljudima važnije od moje funkcije i fotelje je to kakvu ćemo budućnost da izaberemo. Šta meni znači da sedimo u nekoj fotelji, a da ne dobijemo parlamentarne izbore i da nemamo mogućnost da obezbedimo budućnost ljudima onakvu za koju smo se borili do ovog trenutka.

- Možda nismo uspešni u fudbalu, a nismo. Ali nemojte da smetnete sa uma, veoma smo uspešni u ekonomiji. Nekad smo 80-ih i 90-ih bili uspešni u fudbalu, samo nam ekonomija nije išla. Ja volim i srećan sam što smo u ekonomiji po stopi rasta među prvim i najboljim zemljama u Evropi. Najvažnije je da nam Srbija ide napred, da penzioneri dobijaju penzije veće, da radnici imaju veće plate, da možemo da obezbedimo sigurnu zdravstvenu zaštitu i negu za ljude.

- Ja ću u Beogradu izaći sa podatkom šta ćemo da uradimo za retke bolesti i inovativne lekove, zato što moramo da obezbedimo bolji život za našu decu i duži život za naše penzionere. Kada odete u Dom zdravlja u Rumi morate da imate najbolju negu, morate da imate i skener i magnetnu rezonancu, a daleko ste od toga da to imate. Sve možemo da obezbedimo i siguran sam da hoćemo. Bilo nam je potrebno da podignemo malo po malo svako mesto, da zapošljavamo ljude ,a za to je potrebno vreme.

- Kako zemlja da ide napred sa onima koji se narodu rugaju u lice? Ne samo što tuku žene pesnicama, što je još gore, njihovi politički predstavnici ne znaju da kažu izvinite. Žao nam je što je neko nju pretukao krvnički. Ni to ne umeju da kažu. Ne smeju da idu u debate jer kriju od naroda šta to hoće da rade. Ne žele da polažu račune, jer oni polažu račune nekim plenumima, a ne narodu. Za njih ste vi niko, za mene ste sve. U tome je razlika između nas i njih. Ja polažem račune svom narodu, a oni nekakvim plenumima. I to je najvažnija i najveća razlika.

- Samo nas i zavlače, i politički navlače da pričamo o glupostima i da gubimo vreme. Ne. Idite i pokazujte ljudima šta su rezultati, šta smo uradili, i govorite ljudima šta je to što ćemo da uradimo, šta je to što je naš plan, program, a ja ću ga izneti sad u subotu u Beogradu.

- Dakle, da im govorite šta su to naša obećanja za budućnost, a ljudi neka cene po tome šta smo uradili do sad, hoćemo li to da ispunimo ili ne. A ne da ulazimo s njima u priče o tome ko će koga da tuče, a mi nećemo nikog da tučemo. Vi ste jači, najjači, najveće siledžije na svetu, sve vam čestitamo.

- Ali mi nećemo da budemo siledžije. Mi nećemo da budemo ti koji će da tuku žene. Ja prezirem ljude koji ćute na to kada neko tuče ženu. Pa zamislite da on sada udari bilo koju ženu ovde. Čini mi se, skočio bih i na njega i na još dvojicu, bez obzira na to što bi neko rekao "iz iste si partije" ili "si odavde" ili "odande". Kakvi su to ljudi? Ko su ljudi koji ne kažu "izvinite", koji ne osećaju grižu savesti zbog toga? Strašno me zanima ko su ti ljudi. Kad smo dobili takve ljude? Dobili su ih, dobili smo ih kad su krenuli da nam dele porodice. Kad su krenuli da okreću decu protiv roditelja, roditelje protiv baka i deka, i sve zajedno. Da nam ruše sve tradicionalne vrednosti. Da nam ruše demokratiju. Kad im kažete: "Dođite na dijalog, na razgovore", dve godine ih pozivam. Dve godine neće. Ne nadležna institucija. Onda ih pozovem: "Ajde, idemo na TV debatu, imamo izbore. " A ne, ne. Nećemo. Jao, nisam znao da sam toliko strašan. Ponekad pomislim da sam ko krokodil i ajkula - konstatovao je.

Foto: Printscreen

Vučić sa narodom u Irigu

- Ono što je najveći problem u Irigu je voda. Verujem da možemo u roku od 2-2,5 godine da to završimo - rekao je obraćajući se okupljenim građanima.

Na konstatciju građana da će da pobede na izorima, Vučić kaže "pobedićemo, ako bog da".

- Autobuska stanica u Irigu i Vrdniku jezive. Ako nemate pare recite, kada ljudi vide to misle da je celo mesto takvo. Pa i ako je privatno vlasništvo ne sme onako da izgleda. Zovite čoveka da promeni to, ako neće on to da promeni kupićemo mi pa ćemo da promenimo. Nema smisla - naveo je.

Kazao je da su predstojeći izbori važni i od odsudnog značaja za državu.

- Zašto mislim da su ovi izbori važni. Za nas su o odsudnog značaja, mislim na zemlju. Vi ste dovoljno mudri da rzlikujete rad od nerada. Ja sam obavljajući predsedničku dužnost uglavnom morao da ćutim, trudio sam se uvek da budem pristojan. Negde pre godinu i po dana kada su krenuli u revoluciju pričali su da im je stalo do pravde. Nije im bilo stalo kada nam je 17 mladih ljudi živo spaljeno u diskoteci u Novom Sadu, pa ih nije interesovalo da li je Pajtić kriv ili ne. Ali da ne budem tužilac i sudija. A kada ostavite to po strani, krenuli su sa političkim pričama, kako u Srbiji nema demokratije, svakog mesara, ratara, stolara..svima su krvave ruke, samo njima nisu. A onda su rekli da nema sloboda u našoj zemlji, da ne može da se čuje drugačije mišljenje, da Vučić ne sme na debatu i dijalog. Onda sam im pre godinu i po dana ponudio dijalog, a rekli su da nisam nadležan. Ko beži od razgovora? Samo oni koji nemaju nikakve argumente. Oni hoće da kažu da neće narodu da polažu račune. Izašli su sa jednim papirčetom. Hoće da kažu da polažu račune plenumu i nekom drugom sa strane. Donose neki nepoznati ljudi odluke, a sve to plaćaju stranci. Hoćete li da podržite te ili one koji vam polažu račune? Vi znate da ako naša lista pobedi, ja ću biti predsednik vlade, a oni neće reći ko će biti njihov predsednik Vlade. A oni planiraju da za predsednika Vlade postave onog koji je razorio dinar, onog Šoškića. Nisu oni tako glupi i naivni, oni samo neće da vam kažu. Primetili ste da oni vole da se služe nasiljem, posebno vole da tuku žene. Čovek koji na onakav način udari ženu nije normalan. Kako bre imaš srce da onako krvnički udariš ženu? Takvih magaraca ima svuda. Jeste li primetili da niko od njih nije to osudio, rekao izvinite. Jutros ovaj njihov glavni lažov Vukadinović kaže da to izmišljaju. Tako vas ubeđuju svakoga dana. Ja od vas tražim da u nasilju ne učestvujemo, da ih tretiramo kao ljude, to su naše sestre i braća. Naše je da pobedimo, i za njih će biti mnogo bolje. Zato vas molim na strpljenje. Da izađemo na izbore i obezbedimo sigurno budućnost. Do konačne pobede - poručio je.

U poseti Starom Slankamenu

Vučić je u poseti Starom Slankamenu.

- Cela Inđija, ne zna se šta je lepše. Hvala na divnom dočeku - kazao je.

Najavio je radove na ulicama.

- Vidite kako je dobro kada dođem i slušam ljude - kazao je.

- Ja kao i vi nikada nisam do kraja zadovoljan. Ali ako pogledate kako je Inđija izgledala, a kako sada izgleda. Mnogo toga je urađeno. Ono što je najveći problem je voda, to je veliki novac. Neću da vas lažem, dve stvari su mi strašno važne, jedna je voda, druga je zdravstvo. Ne mogu da kažem biće sve u redu. Ja sam mislio da mi to možemo da pokrijemo sa 5 milijardi evra, nećemo moći ni sa 12-15 milijardi. Za to će nam biti potrebne godine. Niko o tome nije brinuo. Vreme je da to promenimo, ali hoću da znate da to mnogo košta. Samo da vidite koliko je to slojevito i koliko to nije lako obezbediti. Polako ali sigurno idemo napred. Za nas je važno da zemlja bude napredna, jer time činimo da možemo da ovo sve pokrenemo. Važno je da vidite da mi želimo da se borimo, ali da će biti lako, neće. Gledao sam put na istoku Srbije, od 1956. nije obnavljan, 70 godina, krpa na krpu - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Istakao je da mora da se radi bolnica u Sremskoj Mitrovici.

- Kliničko bolnički centar u Beogradu i Novom Sadu izgledaju 10 puta bolje nego mitrovačka bolnica. Kao noćna mora mi je zdravstvo, toliko se nerviram i sekiram. Radimo svašta, a onda kada zaređam, nema nijedna normalna bolnica. Zato se sekiram. Nije to lako - kaže Vučić.

O ženama

Na pitanje zašto često pominje žene u kampanji, kaže da je to zato što su napadane, kao i zato što se uzda u odgovornost, posvećenost, ozbiljnost, racionalnost žena.

- Uvek je sve na ženi, žena brine o roditeljima, o deci. A ko brine o unučićima? Bake uglavnom. Žena je ta koja mora da razmišlja šta je za celu porodicu najvažnije, za kuću, za državu najbolje. Žena neće da joj muževi, deca, braća idu u sukobe. Žena hoće da ekonomija ide napred. Jedan aktivista mi rekao "glasaju za Tadića zato što je lep". Nikada žena ne glasa za nekoga ko je lep, žena hoće stabilnost, sigurnost, rad. Mi muškarci možemo da sednemo ispred kafane i ratujemo sa pola sveta, sve znamo. Žena zna da je na kraju odgovornost na njoj. Poštujem muškarce, najviše verujem ženama - izjavio je.

Kazao je da za nasilje nad ženama niko se od blokadera nije izvinio.

- Pogledajte njih, oni ne osude kada neko krvnički udari ženu u lice. Ne postoji normalan čovek koji je u stanju da onako udari ženu, a nije normalan ni onaj koji to prećuti i ne kaže - žao mi je ili izvinite. Ja stvarno mislim da sa tim ljudima nešto nije u redu - kazao je.

O Srdanoviću

O Srdanoviću i izjavi da je "spreman na sve", kaže:

- Ja nisam spreman na sve, spreman sam samo da čuvam i štitim Srbiju. Video sam šta je radio u Novom Sadu i pre dve večeri, videli ljudi, neka na tome ostane. Ja ne mislim da to može da dobije podršku naroda.

O izjavi Srdanovića da će "padom Vučića svanuti regionuNj, kaže:

- On brine za Zvicera i Mila Đukanovića, razumeli smo poruku odavno, znamo odavno. Zato je ćutao za neke stvari čak i kada su govorili da ne poznaje Mila Đukanovića, zna ko ga odlično poznaje.

"A da vi preuzmete državu, sigurnije je" Jedna meštanka imala je zanimljiv predlog za Vučića: - Predsedniče, kad vi nama napravite mesnu zajednicu na Banstolu, a ja budem predsednica. Vučić se nasmejao pa rekao: - A da vi preuzmete državu, sigurnije je. - Državu ostavljam vama, a ja ću biti zadovoljno sa Banstolom - rekla je, na šta su se svi nasmejali.

Sa narodom u Šimanovcima

Vučić je razgovarao sa narodom koji se okupio u velikom broju.

Obećao je da će uskoro početi gradnja puta Kupinovo-Brestač.

- Mi smo koristili taj put i za Fruškogorski koridor za izgradnju, i za Šabac-Loznica izgradnju, a onda smo zaboravili da vratimo ili da uredimo baš taj put koji nam je najviše bio potreban za najznačajnije i najveće infrastrukturne projekte - rekao je.

Radiće se i dom kulture u Šimanovcima, škola u Popincima, kanalizacija u Kupinovu.

- Nekad su komunisti to pametno smislili, samo nisu smislili kako da se održava. Skupi država pare da izgradi neki put, ali najveći je problem održavati taj put. Sad mi održavamo auto-puteve i brze saobraćajnice i trošimo skoro 600 miliona evra na to. Da to ne radimo, za pet godina bilo bi kao da nikada nismo ništa ni uradili. To vam je sa domovima kulture. Vi izgradite dom kulture u svakom selu, prođe pet i 10 godina, to bude lepo, novo. Posle toga više niko neće da menja prozore, neće stolariju niko da menja. Uprlja se, uništava se, i to je ničije. I to je naš ključni problem. Nije mogao da opstane taj sistem društvene svojine - kazao je Vučić.

- Dom kulture, ako možemo da nađemo, da nekome nešto iznajmimo, da negde neki prihod može da ima, makar da može čistačica da postoji koja to može da uredi, očisti, onda to može da ima smisla u svakom selu. Dok tako nešto ne pronađemo kao rešenje, plašim se da ćemo uvek da nešto gradimo i uvek da sačekamo da nam to propadne i da onda opet čekamo državu da interveniše - rekao je Vučić.

"Naš narod je moja najveća snaga"

Vučić je sa građanima odigrao šah.

- Šah je igra strategije i strpljenja, a naša Srbija uvek pobeđuje! Naš narod je moja najveća snaga - poručio je Vučić.



Druženje sa Šimanovčankama

Vučić se sastao sa udruženje žena Šimanovčanke.

- Njihova snaga, trud i ljubav prema svom mestu i Srbiji pokazuju zašto su žene pravi stub naše zemlje - istakao je Vučić.





Od njih je dobio brojne poklone za njega i porodicu.

Photo: Informer/TV

O izborima

Obraćajući se okupljenim građanima u Šimanovcima, Vučić je posebno ukazao na tri stvari.

- Kao što znate, 25. oktobra su izbori. Prethodnih dana bili ste svedoci silnog nasilja. Oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, uglavnom za svoju metu imaju žene. Kada vidite čoveka koji u blizini prvog na listi, priđe i krvnički u glavu udari ženu, a on se pravi blesav. Moja molba za vas, prvo da nigde ne učestvujemo u nasilju. Biće sve nervozniji, znaju da izbore gube, u debate ne idu. Oni se spremaju za nasilje. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir i red. Pod dva ne nasedajte na njihove priče kako će ne znam šta da rade 25, 26, 27, jer će neko tobož nešto da pokrade. Znaju oni da mi nećemo ništa da pokrademo. Nemojte da vas odvlače od izborne kampanje i od pristojnih i dobrih poruka građanima. Bavite se našim programom, idejama, onim što ćemo da uradimo za ljude. Hoćemo da dobijemo što je moguće više glasova, ne da pričamo o glupostima. Pod tri, mi njih doživljavamo kao ljude, da pokažemo poštovanje pred njima. Mi prema njima na najlepši mogući način. I ne zaboravite, nisu oni odustali od debata zato što oni misle da smo mi pametniji. Znaju da im ne bi bilo lako. Odustali su od debata jer oni neće da se vidi ni to šta im je stvarni program i šta su im stvarne namere, od toga da bi prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji, šta god da vam danas kažu, jer će sutra reći - a dobro, sad nije plenum, nego je vlada odlučila. Do toga da bi priznali nezavisnost Kosova, do svega drugog, jer pogledajte ko ih podržava. Podržavaju ih Kurti, Rašić, Trajković, sve troje borci za nezavisno Kosovo, Plenković, Đukanović, Zvicer, najveći kriminalac i narkodiler. Pomogne im i onaj Spajić s vremena na vreme. Kada ih pogledate sve, jasno vam je. Je li ima jedan od njih da želi Srbiji neko dobro? Jasno nam je da moramo da se okupimo, borimo i pobeđujemo. Važno je da svaki čovek izađe na izbore, neizvesna je utakmica. Dajte svoj glas i da ih pobedimo - kazao je Vučić.

O izjavama Bojana Pajtića

Na pitanje da prokomentariše to što je Bojan Pajtić opravdao neučestvovanje u debatama sa Vučićem i naveo na mreži Iks da "kada primitivac postaje vulgaran i kada mu njegovi aplaudiraju, treba ga pustiti da se valja u blatu", Vučić je rekao:

- Saglasan sam, zato ih i puštamo. Zato ih i puštamo sve vreme, da se valjaju u blatu. I zato molim ljude da u to njihovo blato ne ulazimo - kazao je Vučić.

Vučić se obratio pristalicama: Molim vas, poslušajte pažljivo

Vučić se putem Instagram naloga obratio građanima.

- Važno obaveštenje i molba za građane Srbije, posebno za pristalice “Ujedinjene Srbije”. Molim vas, poslušajte pažljivo - navodi Vučić.