Potez Hojlunda o kojem bruji čitav fudbalski svet! Imitirao Ronalda, pa odgurnuo portugalskog selektora
Kristijano Ronaldo nije bio na terenu u ubedljivoj pobedi Portugala nad Danskom 4:2, ali se njegovo ime i ovog puta našlo u centru pažnje. Za to se pobrinuo danski napadač Rasmus Hojlund.
Hojlund je u 53. minutu utakmice postigao pogodak za izjednačenje na 2:2, a način na koji je proslavio gol odmah je privukao pažnju. Danski reprezentativac izveo je čuvenu Ronaldovu proslavu – skok, okret u vazduhu i karakteristično spuštanje sa raširenim nogama. Sa tribina stadiona Parken ubrzo se začulo dobro poznato „Siuuu!“.
Ovo nije prvi put da Hojlund koristi proslavu po kojoj je Ronaldo postao prepoznatljiv. Isto je učinio i tokom reprezentativnog susreta protiv Portugala u martu 2025. godine. Tada se spekulisalo da je potez bio provokacija na račun portugalske zvezde, ali je Hojlund kasnije objasnio da je zapravo želeo da oda počast svom fudbalskom idolu.
I ovog puta motiv je, kako je sam Danac naveo, bio isti. Hojlund je za TV2 rekao da je želeo da oda još jednu počast Ronaldu, posebno zbog okolnosti koje su prethodile utakmici i neizvesnosti oko nastavka njegove reprezentativne karijere.
Napadač, koji je poput Ronalda svojevremeno nosio dres Mančester junajteda, našao se u centru pažnje i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.
Prilikom tradicionalnog pozdravljanja igrača i stručnih štabova, Hojlund se susreo sa selektorom Portugala Žoržom Žezusom. Nakon rukovanja i kratkog pozdrava, Danac je stavio ruku na grudi portugalskog trenera i blago ga odgurnuo. Hojlund je pritom imao ozbiljan izraz lica, dok je Žezus nastavio dalje uz osmeh.
Snimak obišao portugalske i danske medije
Neobičan trenutak brzo se proširio društvenim mrežama, a pažnju mu je posvetila i štampa u obe zemlje.
Portugalski mediji A Bola, Record i O Jogo objavili su tekstove o Hojlundovom potezu, dok su danski Tipsbladet i Ekstra Bladet takođe istakli da je snimak izazvao veliku pažnju. Bold je čak postavio pitanje da li je Hojlund zaista odgurnuo Žezusa.
Za sada, međutim, nema dodatnih objašnjenja učesnika o tome šta se tačno dogodilo tokom tog kratkog susreta. Hojlund je govorio o svojoj proslavi gola i objasnio da je ona bila posvećena Ronaldu, dok o situaciji sa portugalskim selektorom nije bilo novih komentara.
Preporučujemo
FA: Presuda protiv Mančester sitija ima značajne posledice po integritet fudbala
02. 10. 2026. u 13:17
Nakon debakla od Nemačke jedan reprezentativac napustio nacionalni tim Srbije
02. 10. 2026. u 12:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Vembanjama "prozvao" Jokića, Lebrona i ostale zvezde: "To nikada neću raditi, ne želim da budem deo toga"
Viktor Vembanjama jasno je stavio do znanja da ne želi da svoje ime i imidž povezuje sa industrijom sportskog klađenja, čak ni u slučaju finansijski veoma primamljivih ponuda.
02. 10. 2026. u 10:33
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)