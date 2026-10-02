Potez Hojlunda o kojem bruji čitav fudbalski svet! Imitirao Ronalda, pa odgurnuo portugalskog selektora

Kristijano Ronaldo nije bio na terenu u ubedljivoj pobedi Portugala nad Danskom 4:2, ali se njegovo ime i ovog puta našlo u centru pažnje. Za to se pobrinuo danski napadač Rasmus Hojlund.

Foto: Printskrin/X/@Footballtweet

Hojlund je u 53. minutu utakmice postigao pogodak za izjednačenje na 2:2, a način na koji je proslavio gol odmah je privukao pažnju. Danski reprezentativac izveo je čuvenu Ronaldovu proslavu – skok, okret u vazduhu i karakteristično spuštanje sa raširenim nogama. Sa tribina stadiona Parken ubrzo se začulo dobro poznato „Siuuu!“.

Ovo nije prvi put da Hojlund koristi proslavu po kojoj je Ronaldo postao prepoznatljiv. Isto je učinio i tokom reprezentativnog susreta protiv Portugala u martu 2025. godine. Tada se spekulisalo da je potez bio provokacija na račun portugalske zvezde, ali je Hojlund kasnije objasnio da je zapravo želeo da oda počast svom fudbalskom idolu.

This might explain the push.. Rasmus Højlund grew up idolising Cristiano Ronaldo... And when he scored against Portugal last night, he pulled out the SIUUUU celebration.. https://t.co/5YcTurhTIH — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 2, 2026

I ovog puta motiv je, kako je sam Danac naveo, bio isti. Hojlund je za TV2 rekao da je želeo da oda još jednu počast Ronaldu, posebno zbog okolnosti koje su prethodile utakmici i neizvesnosti oko nastavka njegove reprezentativne karijere.

Napadač, koji je poput Ronalda svojevremeno nosio dres Mančester junajteda, našao se u centru pažnje i nakon poslednjeg sudijskog zvižduka.

Prilikom tradicionalnog pozdravljanja igrača i stručnih štabova, Hojlund se susreo sa selektorom Portugala Žoržom Žezusom. Nakon rukovanja i kratkog pozdrava, Danac je stavio ruku na grudi portugalskog trenera i blago ga odgurnuo. Hojlund je pritom imao ozbiljan izraz lica, dok je Žezus nastavio dalje uz osmeh.

🚨| DISRESPECT; Rasmus Højlund spanked Jorge Jesus on the chest after the game. He’s clearly not happy that Jorge Jesus dropped his idol, Cristiano Ronaldo. 😳🇵🇹 https://t.co/BavtILYBYU — Winna F.C. (@WinnaFC) October 1, 2026

Snimak obišao portugalske i danske medije

Neobičan trenutak brzo se proširio društvenim mrežama, a pažnju mu je posvetila i štampa u obe zemlje.

Portugalski mediji A Bola, Record i O Jogo objavili su tekstove o Hojlundovom potezu, dok su danski Tipsbladet i Ekstra Bladet takođe istakli da je snimak izazvao veliku pažnju. Bold je čak postavio pitanje da li je Hojlund zaista odgurnuo Žezusa.

Za sada, međutim, nema dodatnih objašnjenja učesnika o tome šta se tačno dogodilo tokom tog kratkog susreta. Hojlund je govorio o svojoj proslavi gola i objasnio da je ona bila posvećena Ronaldu, dok o situaciji sa portugalskim selektorom nije bilo novih komentara.