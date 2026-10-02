"Da li je ovo Srbija ili Kurosao"? Hrvati u ekstazi nakon novog šamara "orlovima"

Novi bolan šamar za fudbalsku reprezentaciju Srbije u Ligi nacija! "Orlovi" su u Minhenu pretrpeli treći poraz u samo sedam dana, a ukupno peti uzastopni u svim takmičenjima otkako je na klupu seo Veljko Paunović.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Nemačka nas je nadigrala sa 2:0, a očajna igra naše selekcije izazvala je podsmehe i naslađivanje u komšiluku.

Hrvatski portal "Indeks" objavio je tekst sa brutalnim naslovom:

- Nemačka razbila Srbiju kao Kurasao, pogledajte statistiku", piše najčitaniji hrvatski portal "Indeks" koji je s nevericom ispratio meč u Minhenu, na kome je Srbija bila potpuno nemoćna protiv novog tima Jirgena Klopa, baš kao što je to pre nekoliko meseci bio omaleni Kurasao na Svetskom prvenstvu (7:1).

- Nemačka je potpuno nadigrala Srbiju, a konačnih 2:0 zapravo vrlo malo govori o tome koliko je utakmica bila jednostrana. Nemci su imali čak 74 odsto poseda lopte i uputili 32 udarca ka srpskom golu, dok je Srbija tokom trajanja celog meča šutirala samo jednom. Od 32 nemačka pokušaja, osam je išlo u okvir gola, dok je Srbija i svoj jedini udarac uspela da pošalje u okvir", navodi se u tekstu.

Analizirajući statistiku sa utakmice, autor sa hrvatskog poratala zaključuje da je Srbija srećna što je izgubila sa samo dva gola razlike u Minhenu:

- Dominacija je bila jednako velika i u ostalim segmentima. Nemačka je izvela 12 kornera, Srbija samo jedan, a domaćin je stvorio šest velikih prilika naspram jedne srpske. Posebno dobro razliku oslikava broj tačnih dodavanja. Nemačka ih je imala čak 672, a Srbija samo 187. Sofascore je Nemcima za timsku izvedbu dao prosečnu ocenu 8,40, dok je Srbija ostala na 6,93", navodi se.

- Po načinu na koji je Nemačka pritisnula protivnika duboko na njegovoj polovini i praktično mu nije dozvoljavala da izađe, utakmica je podsetila na susret protiv Kurasaa na Svetskom prvenstvu. Statistički je nemačka kontrola protiv Srbije u nekim segmentima bila čak i izraženija, ali ključna razlika bila je realizacija. Protiv Kurasaa Nemci su veliki broj prilika pretvorili u golove, dok su protiv Srbije iz 32 udarca uspeli da postignu samo dva", zaključak je "Indeksa".

Komšije zaključuju da moramo da pevamo jer je rezultat na kraju bio "samo" 2:0. Srbija je sada zakucana za dno grupe A, a u nedelju nas čeka paklen meč protiv Holandije. Imamo li čemu da se nadamo?



