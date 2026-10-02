Bruka kakvu Srbija ne pamti!
Srbija je doživela novi, izuzetno bolan poraz u A diviziji Lige nacija, pošto je u Minhenu poražena od selekcije Nemačke rezultatom 2:0.
Ipak, od samog rezultata daleko više sramoti i boli stravična nemoć koju su "Orlovi" prikazali na terenu, uputivši samo jedan jedini udarac ka protivničkom golu i to tek u 78. minutu utakmice!
Ono što je trebalo da bude fudbalski spektakl pretvorilo se u totalnu katastrofu i klasičnu igru "mačke i miša". Izabranici Veljka Paunovića proveli su svih 90 minuta u klasičnom, dubokom bunkeru.
Koliko je igra Srbije bila tužna i bezidejna najbolje oslikava nestvarna statistika: Nemci su u organizovanim napadima vodili sa brutalnih 56:4, dok je odnos u kornerima bio 11:0 za domaći tim!
Jedina svetla tačka u minhenskom mraku bio je fenomenalni čuvar mreže Đorđe Petrović. Zahvaljujući njegovim čudesnim odbranama i velikoj sreći, Srbija na kraju nije primila pet ili šest golova, iako je kompletan utisak takav kao da smo pretrpeli istorijski ubedljiv poraz. Nemci su ka našem golu ispalili skoro 30 projektila, a naši defanzivci su konstantno plivali u prazno.
Jedinu iole ozbiljnu akciju Srbija je kreirala kada je Kostić povukao kontru i centrirao, ali zakasnio je Nedeljković. Prvi zvanični šut u okvir gola dočekali smo tek u 78. minutu, što je podatak koji izaziva crvenilo na licu svakog ljubitelja fudbala u našoj zemlji.
Nakon ovog meča, gorak ukus u ustima je neopisiv. Selektor Veljko Paunović je ponovo tumbao formacije i menjao startnih 11, ali suština ostaje ista – Srbija trenutno nema ni sistem, a ni kvalitet za krem evropskog fudbala. Ovakvom igrom Orlovi ubrzano klize ka ispadanju u niži rang Lige nacija, a ono što najviše brine jeste činjenica da se ne vidi nikakav temelj za predstojeće kvalifikacije za EURO 2028.
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