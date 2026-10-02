RASKRINKANA JOŠ JEDNA LAŽ BLOKADERA: Ovo je istina o fotografiji koju dele po mrežama (VIDEO)

NA društvenim mrežama pojavile su se objave od strane blokadera, kojima se pokušava stvoriti drugačija slika o događaju tokom obilaska istoka Srbije prvog na listi "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Na slici koju dele na mrežama, vozač kamiona navodno pokazuje srednji prst.

Foto: Printskrin

Međutim, istina je sasvim drugačija.

Vozač koji je prošao pored Vučića, mahnuo je i pozdravio ga.

Vučić je tom prilikom rekao: "Mora da me zna 100 posto čim me pozdravlja sa zdravo Vule."

Kako je sve to izgledalo i šta je prava istina, možete pogledati u narednom snimku.