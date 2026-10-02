Politika

RASKRINKANA JOŠ JEDNA LAŽ BLOKADERA: Ovo je istina o fotografiji koju dele po mrežama (VIDEO)

В. Н.

02. 10. 2026. u 11:05

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NA društvenim mrežama pojavile su se objave od strane blokadera, kojima se pokušava stvoriti drugačija slika o događaju tokom obilaska istoka Srbije prvog na listi "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića.

РАСКРИНКАНА ЈОШ ЈЕДНА ЛАЖ БЛОКАДЕРА: Ово је истина о фотографији коју деле по мрежама (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Na slici koju dele na mrežama, vozač kamiona navodno pokazuje srednji prst.

Foto: Printskrin

 

Međutim, istina je sasvim drugačija.

Vozač koji je prošao pored Vučića, mahnuo je i pozdravio ga.

Vučić je tom prilikom rekao: "Mora da me zna 100 posto čim me pozdravlja sa zdravo Vule."

Kako je sve to izgledalo i šta je prava istina, možete pogledati u narednom snimku.

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