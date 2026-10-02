RASKRINKANA JOŠ JEDNA LAŽ BLOKADERA: Ovo je istina o fotografiji koju dele po mrežama (VIDEO)
NA društvenim mrežama pojavile su se objave od strane blokadera, kojima se pokušava stvoriti drugačija slika o događaju tokom obilaska istoka Srbije prvog na listi "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića.
Na slici koju dele na mrežama, vozač kamiona navodno pokazuje srednji prst.
Međutim, istina je sasvim drugačija.
Vozač koji je prošao pored Vučića, mahnuo je i pozdravio ga.
Vučić je tom prilikom rekao: "Mora da me zna 100 posto čim me pozdravlja sa zdravo Vule."
Kako je sve to izgledalo i šta je prava istina, možete pogledati u narednom snimku.
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