DANAS POČINJE ISPLATA: Ova grupa penzionera prva dobija novac

PREMA kalendaru koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje isplata septembarskih penzija počinje danas, a novac će prvo leći penzionerima iz kategorije samostalnih delatnika.

Foto: N. Skenderija

U istom danu novac stiže penzionerima koji penzije primaju preko tekućih računa, ali i onima kojima ga preuzimaju na kućnim adresama, ili na šalterima pošti.

Poljoprivredni i vojni penzioneri su sledeći na redu za isplatu, a novac će im biti dostupan 6. oktobra, kako onima koji penzije primaju na tekuće račune, tako i onima koji ga primaju na ruke.

Isplata penzija za penzionere iz bivše SFRJ biće izvršena tri dana kasnije, 9. oktobra, dok poslednji novac dobijaju penzioneri iz kategorije zaposlenih.

Oni koji penzije dobijaju na tekući račun mogu očekivati uplatu 10. oktobra, dok će dva dana kasnije, 12. oktobra, novac dobiti oni kojima stiže na kućne adrese ili ga preuzimaju na šalterima u poštama.