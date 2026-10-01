ĐEDOVIĆ O PRODAJI NIS-A: Pregovori nisu propali, to potvrđuje i nova OFAK-ova licenca

MINISTARKA rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da nisu propali pregovori između MOL-a i Gaspromnjefta o kupovini većinskog ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije i istakla da to potvrđuje odobrenje američkog OFAK-a da se ti pregovori nastave do 30. oktobra.

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Đedović Handanović je odbacila i špekulacije u pojedinim medijima da se naftovod između Srbije i Mađarske gradi kako bi se ugasila Rafinerija u Pančevu i uvozili gotovi derivati.

Ona je istakla da je cilj da Srbija ne zavisi isključivo od jednog pravca snabdevanja preko JANAF-a.

- Ne znam ko je gospodina Đilasa obavestio da su pregovori MOL-a i Gaspromnjefta propali, jer takva informacija ne postoji. Naprotiv, američki OFAK je produžio MOL-u odobrenje za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u NIS-u. Zato bi bilo odgovorno da se, posebno kada je reč o kompaniji od strateškog značaja za našu zemlju i energetsku sigurnost građana, ne iznose neproverene informacije koje služe samo za sakupljanje političkih poena - rekla je Đedović Handanović.

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Ona je navela da je posebno zanimljivo kada Đilas govori o ljudima koji su navodno sposobni da štite interese Srbije.

- Upravo su ljudi iz vlasti kojoj je (Đilas) pripadao prodali NIS, dok danas predlaže poteze koji bi mogli da ugroze odnose Srbije i Rusije i višedecenijsku energetsku saradnju dve zemlje. Rusija nas već 30 godina snabdeva energentima po najpovoljnijim uslovima i tu cenu osećaju naši građani i privreda, za razliku od ostalih u Evropi - kaže Đedović Handanović.

Poručuje da će nastaviti da brani interese Srbije i njenih građana.

- Najbolji dokaz za to jeste činjenica da smo, uprkos sankcijama NIS-u, geopolitičkim krizama i ozbiljnim poremećajima na energetskim tržištima, uspeli da sačuvamo rad rafinerije u Pančevu i sigurnost snabdevanja. Građanima Srbije i privredi nije nedostajalo ni goriva ni drugih energenata i naš posao je da tako ostane i u budućnosti - zaključila je Đedović Handanović.

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je ranije danas da je "propast pregovora MOL-a i Gaspromnjefta prilika da Srbija preuzme NIS".

Američki OFAK odobrio je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije i licencu kompaniji MOL za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u NIS do 30. oktobra, kao i JANAF-u za transport sirove nafte NIS-u do istog datuma.

Ranije izdate licence važile su do 30. septembra.

(Tanjug)