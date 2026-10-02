EU POPUSTILA POD PRITISKOM TRAMPA: Pao dogovor između država da se oslobode rezerve dizela

ZEMLjE, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku, održale su hitan sastanak u četvrtak kako bi odgovorile na pozive Trampove administracije da se oslobode rezerve goriva.

Foto: AP Photo/Kin Cheung

Pet evropskih zemalja se na hitnom sastanku u četvrtak složilo da odgovore „jednoglasno“ na rastući pritisak vlade SAD da oslobodi rezerve dizela, prema rečima ljudi upoznatih sa situacijom.

Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Italija, Irska i Evropska komisija pridružile su se razgovorima kako bi odlučile kako da odgovore na pritisak Vašingtona da smanje zalihe nafte ili se suoče sa zabranom izvoza dizela iz SAD.

Sve ove zemlje su bile privatno pod pritiskom SAD da povuku svoje rezerve, rekla su dva izvora.

Foto/x/@WMC_WORLD

Zemlje, zajedno sa izvršnom vlašću EU, složile su se oko tri stvari, prema rečima ljudi: da reaguju na pritisak „koordinisanim glasom“, da osiguraju da „svaka odluka o puštanju zaliha treba da bude podignuta na nivo IEA (Međunarodne agencije za energetiku)“ i da nastoje da „smanje tenzije kada razgovaraju sa SAD“.

IEA sa sedištem u Parizu koordinira energetsku politiku među bogatim zemljama i nadgledala je puštanje zaliha nafte u opticaj ranije ove godine nakon zatvaranja Ormuskog moreuza.

„Ideja je da se „smiri situacija“, rekao je jedan od ljudi. „Biti pomalo asertivan, ali pozitivan u komunikaciji... Kada imate posla sa gladnim lavom, ne morate nužno da igrate prljave igre sa njim.“

🇺🇸🇫🇷🇩🇪‼️ | URGENTE — Estados Unidos advirtió a Francia y Alemania que liberen parte de sus reservas de emergencia de diésel o podrían enfrentar un veto estadounidense a las exportaciones del combustible, según una exclusiva de Reuters publicada esta mañana.



Washington estaría… pic.twitter.com/tV3RogX0Rv — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 1, 2026

Širi krug zemalja, od kojih su se neke suočile i sa pritiskom Trampove administracije, razgovaraće o tome kako da odgovore na sastanku u petak, dodala je ta osoba.

Američki ministar energetike Kris Rajt tražio puštanje nafte kao alternativu uvođenju zabrane izvoza, od kojeg je EU u velikoj meri zavisna.

Traženo puštanje 120 miliona barela dizela tokom šest meseci predstavljalo bi preko trećine ukupnih rezervi EU tog neophodnog goriva za transport.

U.S. Trade Representative Jamieson Greer confirmed Thursday that Washington is pressing Europe to release emergency diesel reserves, as U.S. reportedly threatens to ban exports unless Europe complies.



🔸 The U.S. is asking the EU to release 120 million barrels over six months,… https://t.co/Hza40nWKXC pic.twitter.com/o6qbD0xE7Q — Drop Site (@DropSiteNews) October 1, 2026

Cene dizela u SAD rastu kao rezultat ratova u Ukrajini i Iranu, što vrši pritisak na američkog predsednika Donalda Trampa da snizi cene pred ključne srednjoročne izbore.

SAD su glavni izvoznik dizela i trenutno obezbeđuju više od polovine uvoza EU ​​– što znači da bi zabrana imala ozbiljne posledice po evropsku ekonomiju.

Tramp je odbio da isključi zabranu izvoza uprkos glasnom protivljenju američkog naftnog sektora.

„Razmišljam o tome“, rekao je Tramp o zabrani izvoza na događaju u Ovalnom kabinetu. „Mnogo razgovaram sa ministrom energetike Krisom Rajtom i ministrom unutrašnjih poslova Dagom Burgamom o tome — oni nekako misle da će to pomoći dizelu, ali bi moglo da poveća cenu drugih stvari.“

(Politico)