HITNO NAPUSTIO ZAGREB! Srbin preko noći spakovao kofere i pobegao iz Hrvatske

Prava bura podigla se u sportskoj javnosti nakon što je kao bomba odjeknula vest da je srpski reprezentativac doneo radikalnu odluku i preko noći doneo odluku da napusti Zagreb.

Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia

Matej Dodić, naš talentovani 23-godišnji desni bek, koji je važio za jednog od ključnih igrača tamošnjeg šampiona, iznenada je spakovao stvari i otišao, a njegov brzi odlazak ostavio je mnoge u neverici.

Da stvar bude još dramatičnija, mladi rukometaš nije stigao čak ni uživo da se pozdravi sa saigračima i stručnim štabom!

- Žao mi je što je sve ispalo tako brzo i što nisam stigao lično da se pozdravim sa svima..." – poručio je Srbin, čime je samo podgrejao maštu navijača širom Balkana o tome šta se zapravo krije iza kulisa.

Međutim, iza ove nagle selidbe stoji ponuda koja se ne odbija. Kako saznajemo, u pitanju je transfer koji će potpuno promeniti njegovu karijeru, budući da je potpisao ugovor sa Nantom do 2027. godine sa klubom koji puca na sam vrh Evrope.





















Srpski rukometni reprezentativac Mateja Dodić zvanično je napustio Zagreb i potpisao za francuskog velikana HBC Nantes. [1]

Ovaj 23-godišnji desni bek proveo je nešto više od godinu dana u redovima hrvatskog šampiona. Sa francuskim doprvakom dogovorio je saradnju do kraja sezone 2026/27. Nantes je reagovao munjevito na tržištu nakon što je njihov igrač Kauldi Odriozola doživeo tešku povredu zbog koje će pauzirati nekoliko meseci. [1, 2]

Dodić je pre odlaska u inostranstvo igrao za šabačku Metaloplastiku. Takođe je bio deo talentovane generacije koja je Srbiji donela bronzu na Europskom prvenstvu za juniore 2022. godine. [1]

U izjavi povodom odlaska, Sportklub prenosi njegove reči zahvalnosti:

Dodić se zahvalio Zagrebu na lepšem prijemu i sjajnom vremenu provedenom u klubu, izrazivši žaljenje što nije stigao uživo da se pozdravi sa svima, uz napomenu da ceo originalni tekst izjave možete pronaći u izvoru