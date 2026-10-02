"DOBIO SAM INFORMACIJE PRE 15 DANA" Knežević: Kavački klan planirao atentat na Vučića prilikom dolaska u Tivat

PREDSEDNIK DNP Milan Knežević izjavio je da je "kavački klan" razmatrao mogućnost atentata na dojučerašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom njegovog nedavnog dolaska u Tivat na Samit EU-Zapadni Balkan, istakavši da je tu informaciju dobio pre 15-tak dana.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

Knežević je to rekao odgovarajući na pitanja pratilaca društvenih mreža u potkastu "Ni korak nazad" sa Milanom Kneževićem.

Na pitanje da li je Vučić bio kod njega u Zeti, kada je dolazio u Tivat, Knežević je rekao:

- Nije istina, niti je to bilo predviđeno. Želim da podelim jednu eksluzivu, a to je da je kavački klan razmatrao mogućnost atentata na Aleksandra Vučića baš računajući na mogućnost da će on svratiti kod mene i da će ići ka Tivtu iz Podgorice, Cetinja, Budve, Jaza i Tivta. To su bile dve lokacije gde su planirali da izvrše atentat na Vučića. Ove operativne informacije sam dobio pre 15 dana i koje sad delim u ovom potkastu, što najbolje govori o tome da sam bio u pravu da je kavački klan zainteresovan da dođe do promene vlasti u Srbiji, da li egzekucijom Vučića ili finansiranjem ovog blokarderskog pokreta. Samo da se eliminiše Vučić i država Srbija koja se uhvatila u koštac sa organizovanim kriminalnim grupama iz CG. Vučić nije svraćao kod mene kući, ali procena kavačkog klana je bila da ukoliko svrati to pokušaju iskoristiti kao atentat na njega.

Vučić je u Tivtu 4. i 5. juna učestvovao na samitu EU-Zapadni Balkan. U Tivat je otputovao uprkos brojnim bezbednosnim pretnjama na koje su ga javno upozorile srpske bezbednosne agencije. Na molbe svojih najbližih saradnika da ne ide u Tivat, Vučić je izjavio da se ne plaši.

(Tanjug)