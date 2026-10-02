NEMCI BEZ DLAKE NA JEZIKU O SRBIJI: Ovo su napisali posle 2:0 u Minhenu
Verovatno nisu ništa promašili
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Nemačke rezultatom 2:0 u Minhenu, a nemački "Skaj Sport" je posle utakmice bez mnogo uvijanja opisao izdanje našeg nacionalnog tima.
Nemački medij ocenio je da je domaćin u potpunosti zasluženo slavio, dok je Srbiju opisao kao „bezopasnu“. U samom izveštaju navodi se i da su Nemci protiv „slabih i bezopasnih Srba“ došli do prve pobede u mandatu Jirgena Klopa.
"Skaj Sport" posebno ističe način na koji je Nemačka igrala od prvog minuta. Tempo, presing nakon izgubljene lopte i veliki broj stvorenih prilika bili su, prema njihovoj analizi, glavna razlika između dve selekcije.
- Jirgen Klop može da odahne - navodi poemnuti medij, uz ocenu da je Nemačka odigrala dopadljivu utakmicu i potpuno zasluženo slavila 2:0.
Nemci su do prednosti stigli u 39. minutu, kada je Tom Bišof postigao svoj prvi gol za reprezentaciju. Florijan Virc je u 61. minutu povisio na 2:0 i tako stavio tačku na pitanje pobednika.
Posebno priznanje dobio je upravo Virc. "Skaj" navodi da je fudbaler Liverpula ostavio snažan pečat na utakmicu, dok je nemačka selekcija, uprkos brojnim promenama u sastavu, uspela da igra veoma brzo i direktno.
Zanimljivo je da je "Skaj Sport" ipak registrovao jedan trenutak u kojem je Srbija mogla da promeni tok utakmice. Kosta Nedeljković je u 33. minutu bio na svega nekoliko centimetara od toga da iznenadi Nemce i donese Srbiji vođstvo.
Međutim, umesto srpskog gola, samo nekoliko minuta kasnije stigao je pogodak Bišofa.
Nemački medij ističe i da je Srbija veliki deo utakmice provela u dubokom bloku, dok su Nemci pokušavali da probiju poslednju liniju. Domaćin je imao nekoliko velikih prilika, a posle drugog gola Virca meč je praktično bio rešen.
Za Klopa je pobeda posebno važna jer je do nje došao sa potpuno promenjenom startnom postavom. "Skaj" navodi da je nemački selektor napravio veliki broj promena i pružio šansu igračima koji se bore za mesto u reprezentaciji.
Sa druge strane, Srbija će posle ovog poraza morati da traži odgovore, posebno u ofanzivnom delu igre, jer je protiv Nemačke uspela da stvori veoma malo ozbiljnih prilika.
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