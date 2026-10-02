Evo ko će deliti pravdu Srbiji na gostovanju Holandiji u Ligi nacija

Litvanski arbitar Donatas Rumšas sudiće meč Holandija - Srbija u Ligi nacija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

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Kako je saopštila UEFA, Rumšas će u nedelju od 20.45 časova u Ajndhovenu biti glavni arbitar, a pomoćnici će mu biti zemljaci Aleksandr Radiuš i Dovidas Sužiedelis. Četvrti sudija će biti Robertas Šmitas.

U VAR sobi glavni će biti Englez Majkl Salizburi, a asitiraće mu Litvanac Orestas Abramavičijus.

Holandija će u meču četvrtog kola Grupe A2 Lige nacija ugostiti Srbiju samo sedam dana pošto je savladala "orlove" u Beogradu rezultatom 2:1.

Na tabeli naše grupe trenutno vodi Grčka sa sedam bodova, Holandija ima pet, Nemačka četiri, a Srbija još čeka na svoj prvi bod.