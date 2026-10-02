Fudbal

Evo ko će deliti pravdu Srbiji na gostovanju Holandiji u Ligi nacija

Танјуг

02. 10. 2026. u 10:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Litvanski arbitar Donatas Rumšas sudiće meč Holandija - Srbija u Ligi nacija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Ево ко ће делити правду Србији на гостовању Холандији у Лиги нација

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako je saopštila UEFA, Rumšas će u nedelju od 20.45 časova u Ajndhovenu biti glavni arbitar, a pomoćnici će mu biti zemljaci Aleksandr Radiuš i Dovidas Sužiedelis. Četvrti sudija će biti Robertas Šmitas.

U VAR sobi glavni će biti Englez Majkl Salizburi, a asitiraće mu Litvanac Orestas Abramavičijus.

Holandija će u meču četvrtog kola Grupe A2 Lige nacija ugostiti Srbiju samo sedam dana pošto je savladala "orlove" u Beogradu rezultatom 2:1.

Na tabeli naše grupe trenutno vodi Grčka sa sedam bodova, Holandija ima pet, Nemačka četiri, a Srbija još čeka na svoj prvi bod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"