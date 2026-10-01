Zverev je u strašnoj formi: Nemac posle titule na Ju-Es openu nastavio da ređa pobede

NEMAC nastavlja sa odličnim igrama.

FOTO: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Nastavio je Aleksander Zverev nakon trofeja na Ju-Es openu da ređa pobede. Došao je drugi na svetu u Peking i sjajno je počeo učešće na ovom turniru.

On je pobedio Kamerona Norija sa 7:6(1), 6:4. Ipak, možda bi ovaj meč imao drugačiji ishod da je Britanac u 12. gemu prvog dela iskoristio set loptu na servis rivala. To niej uradio, pa je ubedljivo izgubio taj-brejk, osvojivši samo jedan poen.

U drugom setu su teniseri bili sigurni kad su servirali, sve do 10. gema kad je Nemac napravio brejk i trijumfovao posle jednog sata i 41 minuta igre.

Aleksander Zverev će u osmini finala igrati protiv Kineza Junčenga Šanga koji je posle preokreta pobedio Sebastijana Baeza sa 5:7, 6:3, 7:5.

Zanimljivo, ukoliko 29-godišnjak iz Hamburga i tu prepreku preskoči u četvrtfinalu bi mogao da igra protiv Novaka Đokovića, čiji rival u osmini finala je takođe Kinez Junčaokete Bu.

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