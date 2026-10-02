Politika

"MOJE POŠTOVANJE ZA SVE ŠTO SI URADIO" Vučić podelio snimak emotivnog susreta sa nastavnicom Nadom

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02. 10. 2026. u 10:32

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu video-porukom

МОЈЕ ПОШТОВАЊЕ ЗА СВЕ ШТО СИ УРАДИО Вучић поделио снимак емотивног сусрета са наставницом Надом

Instagram printskrin

Snimak prikazuje njegov ponovni susret sa nastavnicom koja mu je nekada predavala u školi:

"Susret sa dragom nastavnicom Nadom. Hvala joj na svim lepim rečima, osmehu i uspomenama koje ostaju za ceo život", stoji u opisu objave.

-Moje najveće poštovanje. Za sve što si uradio i što radiš. Želim vam sve najbolje, želim da opet budete predsednik, ako ne može makar predsednik Vlade - rekla je ona.

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