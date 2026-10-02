"MOJE POŠTOVANJE ZA SVE ŠTO SI URADIO" Vučić podelio snimak emotivnog susreta sa nastavnicom Nadom
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu video-porukom
Snimak prikazuje njegov ponovni susret sa nastavnicom koja mu je nekada predavala u školi:
"Susret sa dragom nastavnicom Nadom. Hvala joj na svim lepim rečima, osmehu i uspomenama koje ostaju za ceo život", stoji u opisu objave.
-Moje najveće poštovanje. Za sve što si uradio i što radiš. Želim vam sve najbolje, želim da opet budete predsednik, ako ne može makar predsednik Vlade - rekla je ona.
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