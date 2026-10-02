Politika

TAČNO U 16 ČASOVA Vučić se obraća na Fejsbuku i TikToku: Otkriću vam i ime specijalnog gosta na skupu u Areni

В. Н.

02. 10. 2026. u 10:39

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić obratiće se građanima danas u 16 časova na Fejsbuku i TikToku.

ТАЧНО У 16 ЧАСОВА Вучић се обраћа на Фејсбуку и ТикТоку: Открићу вам и име специјалног госта на скупу у Арени

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Vidimo se uživo danas od 16 časova na Fejsbuku Aleksandar Vučić i TikToku Ja sam Aleksandar. Govoriću o najvažnijim temama u političkoj kampanji, a otkriću vam i ime specijalnog gosta na skupu u Beogradskoj areni u subotu - objavio je Vučić na svom Instagram profilu.

 

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