"JELENI SRBIJE I PLANINSKA DIVLJAČ SRBIJE" Otvorena izložba i predstavljeni ciljevi savremenog lovstva u Srbiji

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić otvorio je danas, u okviru 57. međunarodnog sajma „LORIST” u Novom Sadu, izložbu „Jeleni Srbije i planinska divljač Srbije” i poručio da savremeno lovstvo podrazumeva pre svega odgovorno upravljanje prirodnim resursima, očuvanje staništa i unapređenje populacija divljači.

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- Srbija ima veliki prirodni potencijal. Naše šume, lovišta i staništa predstavljaju veliko bogatstvo naše zemlje, ali to bogatstvo nije samo nešto što koristimo. Dužni smo da ga čuvamo, unapređujemo i ostavimo generacijama koje dolaze - istakao je Glamočić.

On je naglasio da Ministarstvo svoje aktivnosti u oblasti lovstva zasniva na saradnji države, nauke, struke, korisnika lovišta i ljudi koji svakodnevno rade na terenu, kao i da su rezultati takvog pristupa već vidljivi.

Kao jedan od najznačajnijih primera izdvojio je povratak jelena običnog na nekadašnja staništa. Pre desetak godina u lovištima Srbije bilo je oko 4.000 jedinki, nakon čega su pokrenuta stručna istraživanja i programi naseljavanja. Prvi veliki korak napravljen je na Tari 2019. godine, a od tada je na više područja Srbije naseljeno više od 600 jedinki jelena.

- Naš cilj nije samo povećanje brojnosti. Važno je da vodimo računa o genetičkoj raznovrsnosti, vitalnosti populacija i izboru odgovarajućih staništa, kako bismo stvorili trajne, stabilne i samoodržive populacije - poručio je ministar.

Posebna pažnja, kako je naveo, posvećuje se i divokozi, čije stabilne populacije postoje na ograničenom broju lokaliteta. Sa Tare je do sada uhvaćeno i preseljeno 15 jedinki divokoze, od kojih je 11 naseljeno na Kopaonik, a četiri na područje u okolini Babušnice. Rezultati monitoringa na Kopaoniku pokazuju da se nova populacija formira i razvija.

Glamočić je istakao da očuvanje i unapređenje prirodnih resursa mora da prati konkretna podrška države. Za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2025. godini raspisana su dva konkursa u ukupnoj vrednosti od 689,3 miliona dinara.

Podržani su projekti izgradnje, sanacije i rekonstrukcije više od 130 kilometara šumskih puteva, pošumljavanja 50 hektara, nege više od 300 hektara postojećih šuma, kao i proizvodnje više od 1,3 miliona sadnica i 11,5 tona semena. To su konkretna ulaganja koja ostaju na terenu i predstavljaju osnovu za očuvanje i unapređenje naših šuma i staništa. I u 2026. godini nastavlja se sa podrškom šumarstvu i usmeravanjem sredstava u održivi razvoj i unapređenje šumskog fonda.

Kada je reč o lovstvu, za 2025. godinu bilo je opredeljeno 138,8 miliona dinara za održivi razvoj i unapređenje lovstva, a sredstva su usmerena na povećanje brojnosti i unapređenje populacija divljači, izgradnju i opremanje lovnih objekata, monitoring, edukaciju, digitalizaciju i druge aktivnosti koje treba da unaprede i modernizuju lovstvo u Srbiji.

- Želimo da svaki dinar koji država uloži ostavi konkretan rezultat na terenu – zdravije šume, stabilnije populacije divljači, bolju infrastrukturu i modernija lovišta. Istovremeno, moramo da pronađemo sistemska rešenja za štete koje divljač pričinjava poljoprivrednim proizvođačima i štete od divljači u saobraćaju. Naša obaveza je da zaštitimo poljoprivrednika, pomognemo korisnicima lovišta i očuvamo prirodni fond - naglasio je Glamočić.

On je ukazao i na značaj odgovornog postupanja u uslovima afričke kuge svinja, naglasivši da su za sprečavanje širenja bolesti neophodni saradnja i disciplina državnih institucija, veterinarske i šumarske službe, korisnika lovišta i svih koji borave i rade u šumskim područjima.

Ministar je podsetio i da se ove godine obeležava 130 godina organizovanog lovstva u Srbiji, naglasivši da taj jubilej, pored duge tradicije, nosi i odgovornost da se prirodno bogatstvo sačuva i unapredi za buduće generacije.

- Za mene je ovo poseban trenutak, jer sam posle 32 godine ponovo na ovom mestu. Pre tačno 32 godine učestvovao sam u ocenjivanju ovih trofeja, kao mlad pripravnik u tadašnjem „Lovotursu“, a danas sam ovde u jednoj potpuno drugačijoj ulozi. Ovaj trenutak me podseća na ljude sa kojima sam tada radio i na vreme kada sam tek počinjao svoj profesionalni put - rekao je Glamočić.

On je istakao da se uloga lovaca ne sme posmatrati samo kroz lov i odstrel divljači, već i kroz njihov značaj u očuvanju prirode, praćenju stanja divljači i očuvanju prirodne ravnoteže.

- Lovci su ljudi koji su veoma prisutni u prirodi. Oni poznaju teren, prate stanje divljači, uočavaju promene i imaju veoma važnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže. Zato mislim da su ljudi od kojih možemo mnogo da naučimo – ne samo o prirodi, već i o tome kako da je posmatramo, razumemo i čuvamo - poručio je ministar.

Nakon otvaranja izložbe, Glamočić je obišao sajamske postavke i razgovarao sa izlagačima i predstavnicima lovačkih organizacija.

(minpolj.gov.rs)