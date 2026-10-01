VIŠE OD POLA MILIONA SRBA OVO VEĆ KORISTI: Evo kako da ostvarite popust na račun za struju
SVI korisnici koji od 1. do 6. u mesecu samostalno prijave stanje brojila, bez obzira na način prijave, ostvaruju pravo na popust od šest odsto ukoliko račun za električnu energiju plate do 20. u mesecu, saopšteno je danas iz Elektrodistribucije Srbije.
Kako je navedeno, više od pola miliona korisnika Elektrodistribucije Srbije redovno samostalno prijavljuje stanje brojila.
Od 1. do 6. u mesecu svi koji su zainteresovani za popust od šest odsto mogu da isprobaju mobilnu aplikaciju ED Srbije, najjednostavniji i najbrži način za dostavljanje podataka o stanju brojila za električnu energiju, dodaje se u saopštenju.
Pored mobilne aplikacije, koja je dostupna za Android i IOS telefone, u periodu očitavanja stanje brojila može da se prijavi i putem sajta www.elekrtrodistribucija.rs, imejla, kao i besplatnim pozivom Kontakt centru EDS na broj 0800 360 300.
Korisnicima koji prijavljuju stanje putem aplikacije preporučuje se da koriste njenu najnoviju verziju, jer se redovno unapređuje novim funkcionalnostima. Aplikacija omogućava memorisanje podataka o mernim mestima, dodeljivanje naziva brojilima, kao što su kuća, stan, garaža ili vikendica, kao i jednostavniju prijavu za korisnike koji imaju više mernih mesta.
Savet za korisnike je da pre slanja prijave provere da li su tačno uneli svih 12 cifara šifre mernog mesta, koja se nalazi u gornjem levom uglu računa za električnu energiju, kao i da fotografišu celo brojilo kako bi prijava mogla uspešno da bude obrađena, navedeno je u saopštenju.
Kod dvotarifnih brojila potrebno je poslati stanja i za višu i za nižu tarifu. U aplikaciju se unose isključivo celi brojevi do zareza, bez nula ispred broja. Kod digitalnih brojila sa displejom najčešći registar za višu tarifu je 15.8.1, a za nižu 15.8.2. U slučaju da se prilikom kontrole uoči greška u prijavljenim podacima, korisnici će dobiti obaveštenje sa uputstvima i mogućnošću da pošalju ispravljenu prijavu.
Najčešće greške odnose se na pogrešno unetu šifru mernog mesta ili fotografije koje ne prikazuju odgovarajuće registre tarifa. Detaljna uputstva dostupna su u aplikaciji i na sajtu Elektrodistribucije Srbije. U slučaju da se prilikom kontrole uoči greška u prijavljenim podacima, korisnici će dobiti obaveštenje sa uputstvima i mogućnošću da pošalju ispravljenu prijavu.
Najčešće greške odnose se na pogrešno unetu šifru mernog mesta ili fotografije koje ne prikazuju odgovarajuće stanje brojila. Za korisnike koji imaju pametna brojila stanje daljinski očitava isključivo EDS.
(Tanjug)
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