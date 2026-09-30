Ekonomija

TRAMP NAJAVILO VELIKE VESTI: Stiže 54 milijarde dolara iz ove zemlje

Jelena Ždralić

30. 09. 2026. u 19:29

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp trebalo bi danas da najavi da će oko 54 milijarde dolara iz strateškog investicionog paketa Južne Koreje vrednog 350 milijardi dolara biti usmereno na projekat izgradnje postrojenja za tečni prirodni gas (LNG) na Aljasci i druge projekte u SAD, naveli su izvori upoznati sa razgovorima.

ТРАМП НАЈАВИЛО ВЕЛИКЕ ВЕСТИ: Стиже 54 милијарде долара из ове земље

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Prema informacijama Rojtersa, najava će biti deo niza ekonomskih i investicionih dogovora koje Tramp promoviše uoči novembarskih izbora za Kongres.

Projekat LNG na Aljasci predviđa izgradnju gasovoda kojim bi prirodni gas sa severa države bio dopreman do postrojenja za na južnoj obali Aljaske, a zatim izvozio na azijska tržišta.

Tramp je projekat više puta promovisao kao način za povećanje američkog izvoza energenata i jačanje odnosa sa saveznicima, posebno Južnom Korejom i Japanom.

Projekat se, međutim, godinama suočava sa pitanjima troškova, finansiranja i komercijalne održivosti, dok bi ulaganje iz Južne Koreje moglo da obezbedi novi izvor finansiranja.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

 

Južnokorejski opozicioni poslanici izrazili su zabrinutost zbog finansijskih rizika ulaganja u američke projekte.

- Pre razmatranja političkih potreba ili diplomatskih zahteva, bilo je neophodno temeljno proveriti ekonomsku opravdanost i održivost svake investicije koja predstavlja veliki teret za javnost - rekao je Rojtersu Kim Song-Von, predsednik parlamentarnog odbora za trgovinu.

Kompanije JERA i Tokio Gas, najveći japanski uvoznici LNG-a, potpisale su preliminarne sporazume o kupovini ukupno dva miliona tona LNG-a godišnje iz projekta na Aljasci, ukoliko bude izgrađen.

Agencija podseća da američki i južnokorejski zvaničnici razgovaraju i o drugim projektima za ulaganje, uključujući one vezane za nuklearnu energiju i gasnu elektranu u Teksasu.

(Tanjug)

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