Ekonomija

VAŽNA VEST ZA NIS: MOL dobio novo „zeleno svetlo“ iz SAD - Evo šta sada sledi

P. Đurđević

01. 10. 2026. u 08:41

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KOMPANIJA MOL je dobila zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije a.d. do 30. oktobra.

ВАЖНА ВЕСТ ЗА НИС: МОЛ добио ново „зелено светло“ из САД - Ево шта сада следи

Taneček David / ČTK / Profimedia

MOL je objavio da je juče dobio dozvolu od OFAC-a.

Naftna industrija Srbije je, takođe, u sredu dobila od OFAC-a novu posebnu licencu kojom joj se omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine.

Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, saopštio je NIS. 

(Tanjug)

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