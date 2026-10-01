VAŽNA VEST ZA NIS: MOL dobio novo „zeleno svetlo“ iz SAD - Evo šta sada sledi

KOMPANIJA MOL je dobila zvaničnu dozvolu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) za nastavak pregovora o kupovini većinskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije a.d. do 30. oktobra.

Taneček David / ČTK / Profimedia

MOL je objavio da je juče dobio dozvolu od OFAC-a.

Naftna industrija Srbije je, takođe, u sredu dobila od OFAC-a novu posebnu licencu kojom joj se omogućava nastavak operativnih aktivnosti zaključno sa 30. oktobrom 2026. godine.

Ovom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, saopštio je NIS.

(Tanjug)

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