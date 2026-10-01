REKLAMA NA ZGRADI, NOVAC IDE STANARIMA: Evo kako stambena zajednica može imati redovan prihod

REKLAMA na zgradi može stambenoj zajednici da donosi redovan prihod, ali fasadu ne može samostalno da izda vlasnik stana, lokala ili upravnik. O postavljanju reklamnog panoa, platna ili svetleće konstrukcije odlučuje skupština stambene zajednice, dok zakupnina mora da bude uplaćena na račun zgrade.

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Ipak, odluka vlasnika nije jedini uslov. Pre montaže potrebno je proveriti lokalne propise o oglašavanju, mogućnost postavljanja konstrukcije, kao i pitanje odgovornosti za eventualno oštećenje fasade.

Reklama na zgradi mora da dobije odluku skupštine

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, fasada predstavlja zajednički deo zgrade. Skupština stambene zajednice odlučuje o izdavanju zajedničkih delova trećim licima, kao i o postavljanju stvari na njima.

Zbog toga saglasnost vlasnika stana ili lokala uz čiji zid se reklama postavlja nije dovoljna. Spoljni zid ne pripada samo tom vlasniku, čak ni kada predstavlja granicu njegovog posebnog dela.

Odluka o izdavanju fasade po pravilu se donosi običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa, uz ispunjen kvorum. Dvotrećinska većina ukupnog broja glasova potrebna je za raspolaganje zajedničkim delovima, ali privremeno izdavanje fasade nije isto što i prenos prava svojine. Drugačije pravilo može da važi ukoliko je zgrada jednoglasno usvojila posebna pravila vlasnika.

Upravnik pregovara i potpisuje, ali ne odlučuje sam

Upravnik zastupa stambenu zajednicu i sprovodi njene odluke. Može da komunicira sa oglašivačem, pribavi ponudu i potpiše ugovor u ime zajednice, ali ne sme samostalno da odlučuje ko će koristiti fasadu, koliko će plaćati i koliko dugo će ugovor trajati.

Odlukom skupštine i ugovorom trebalo bi precizno odrediti deo fasade koji se izdaje, dimenzije reklame, iznos i rokove plaćanja zakupnine, trajanje zakupa i mogućnost raskida.

Posebno treba urediti ko snosi troškove struje, montaže i održavanja, ko odgovara ukoliko reklama padne, kao i ko će sanirati rupe, nosače ili oštećenu termoizolaciju nakon njenog uklanjanja.

Ukoliko ugovor ne reguliše vraćanje fasade u prethodno stanje, zarada zgrade lako može da postane manja od troškova popravke.

Odluka stanara nije dozvola za postavljanje reklame

Odobrenje stambene zajednice predstavlja pravni osnov za korišćenje fasade, ali ne zamenjuje dozvolu nadležnog organa. Pravila zavise od grada ili opštine, površine i vrste reklame, načina pričvršćivanja i položaja objekta.

Dodatna ograničenja mogu da važe za svetleće reklame, velike konstrukcije, zgrade u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama i objekte koji imaju status kulturnog dobra. Oglašivač zato pre potpisivanja ugovora treba da proveri da li reklama na zgradi može da dobije potrebna odobrenja.

Ugovorom je najbolje predvideti da zakup počinje tek kada budu ispunjeni svi administrativni i tehnički uslovi. Na taj način zgrada ne ulazi u spor zbog reklame koja na toj lokaciji uopšte ne sme da bude postavljena.

Zakupnina mora da bude uplaćena na račun zgrade

Prihod ne pripada upravniku niti vlasniku stana ispred kojeg se reklama nalazi. Zakupnina pripada stambenoj zajednici i mora da bude uplaćena na njen tekući račun.

Upravnik vodi evidenciju prihoda i rashoda, dok skupština odlučuje na koji način će novac biti upotrebljen. Sredstva mogu da budu namenjena za popravku fasade, krova ili lifta, uređenje ulaza, investiciono održavanje ili druge zajedničke potrebe.

Taj novac ne ulazi automatski u fond za određenu namenu, niti upravnik može da ga troši bez odluke zajednice.

Prihod od reklame može da bude oporezovan

Poreska uprava prihod od izdavanja dela zgrade za isticanje reklame smatra prihodom ostvarenim na tržištu. Zbog toga stambena zajednica podnosi poresku prijavu PDP i poreski bilans PBN 1.

Poresko oslobođenje može da ostvari ukoliko ispuni sve propisane uslove, uključujući i to da višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara i da ga ne raspodeljuje članovima zajednice.

Ukoliko se višak podeli vlasnicima stanova ili pređe propisanu granicu, obračunava se porez na dobit po stopi od 15 odsto.

Reklama na zgradi zato može da bude koristan izvor prihoda, ali samo ukoliko su odluka, dozvole, ugovor, uplata i poreske obaveze uređeni pre montaže.

(Nekretnine.rs)