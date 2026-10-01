NAKON SUMNJIVE KUPOVINE, BANKA MOŽE BLOKIRATI KARTICU: Šta znači ova bezbednosna mera?

KUPILI ste nešto neuobičajeno, platili veći iznos nego inače ili pokušali nekoliko transakcija zaredom, a banka je reagovala? U Srbiji banka može da blokira platnu karticu ako posumnja da je koristi neko drugi ili da postoji rizik od prevare.

Foto: Anton Brehov / Alamy / Profimedia

Takva reakcija nije nužno znak da je korisnik uradio nešto pogrešno, već bezbednosna mera kojom banka pokušava da spreči moguću zloupotrebu.

Šta banci može da bude sumnjivo

Ne postoji jedinstven spisak kupovina koje automatski vode do blokade kartice.

Sumnju mogu da izazovu neuobičajeno velike transakcije, više pokušaja plaćanja u kratkom periodu, kupovina koja značajno odstupa od dotadašnjeg načina korišćenja kartice ili druge okolnosti koje ukazuju da karticu možda koristi neovlašćeno lice.

Banke takve situacije procenjuju kroz sopstvene sisteme za praćenje i procenu rizika.

Banka sme da blokira karticu

Prema Zakonu o platnim uslugama, banka može da blokira karticu kada postoje opravdani bezbednosni razlozi, sumnja na njeno neodobreno korišćenje ili korišćenje radi prevare.

Korisnik bi trebalo da bude obavešten o blokadi i razlogu zbog kojeg je do nje došlo. Ako prethodno obaveštavanje nije moguće, banka ga obaveštava nakon blokiranja, osim kada to ne dozvoljavaju bezbednosni razlozi ili propisi.

Šta ako je kupovina ipak vaša

Ako je banka reagovala na transakciju koju je korisnik zaista pokušao da izvrši, potrebno je kontaktirati banku i potvrditi da je kupovina legitimna.

Kada prestane razlog zbog kojeg je kartica blokirana, banka može ponovo da omogući njeno korišćenje ili, u zavisnosti od situacije, izda novu karticu.

Ako kupovina nije vaša, reagujte odmah

Ukoliko korisnik vidi transakciju koju nije izvršio, potrebno je bez odlaganja obavestiti banku i blokirati karticu.

Time se sprečava dalja zloupotreba, a korisnik zatim može da pokrene postupak reklamacije neodobrene transakcije.

(24sedam)