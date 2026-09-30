POTRES NA TRŽIŠTU NEKRETNINA: Španska vlada odredila kazne za stanodavce ako isele zakupce bez opravdanog razloga

UREDBA o zakupu koju je usvojila španska vlada, koja bi trebalo da bude objavljena sutra u španskom Službenom glasniku (BOE), uvodi istorijsku promenu na španskom tržištu nekretnina tako što kontinuitet zakupa utvrđuje kao opšte pravilo a stanodavca obavezuje da plati godišnju zakupninu, ako iseli zakupca bez opravdanog razloga.

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Glavna novina ove regulative, prema tekstu u koji je RTVE imao uvid, jeste u činjenici da će se, kada se završi minimalni obavezni rok ugovora o zakupu od pet (za pojedince) ili sedam godina (za kompanije), on automatski produžavati u istom trajanju.

Formula takođe obavezuje zakupodavca da nadoknadi zakupcu celu godišnju zakupninu, koja će biti obračunata korišćenjem zvaničnog indeksa cena, ako odluči da je ne obnovi bez opravdanog razloga.

Ova ekonomska kazna ima za cilj da neutrališe neopravdano iseljenje iz domova i da finansijski nadoknadi porodicama visoke troškove povezane sa prisilnim preseljenjem.

Predviđeno je i da zakupci u određenim teškim situacijama, što treba da potvrdi izveštaj socijalne službe, koji imaju ugovor o zakupu sa stanodavcem koji poseduje pet ili više nekretnina u tom području, mogu zahtevati vanredno produženje od jedne godine uz zadržavanje istih uslova.

Uredba o neodređenom zakupu obavezuje stanodavca da plati godišnju zakupninu ako iseli zakupca bez opravdanog razloga i povećava se minimalni otkazni rok za stanodavca da stavi do znanja da neće obnavljati ugovor, sa četiri meseca, koliko je bilo do sada, na šest meseci.

Zakon će se primenjivati na postojeće ugovore nakon što bude objavljen u Službenom glasniku.

Širom Španije u subotu su počeli protesti i kampovanja u znak podrške zahtevima organizacija stanara i kao pritisak na vlasti da usvoje mere za rešavanje stambene krize.

Demonstranti zahtevaju izmene zakona, uključujući zamrzavanje kirija i automatsko produžavanje ugovora o zakupu bez velikih povećanja stanarine.

Povod za proteste je bilo iseljenje 87-godišnje Marikarmen Abaskal, koja je prošle srede iz svog stana izneta na nosilima, a vladajuća koalicija u Španiji saopštila je juče da je postigla dogovor o merama za rešavanje stambene krize.

Tanjug

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