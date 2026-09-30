Ekonomija

"PRODUŽENA LICENCA ZA NIS!" Đedović Handanović: Mi smo svoj deo posla završili

В.Н.

30. 09. 2026. u 17:35

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KANCELARIJA za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS), do 30. Oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu.

ПРОДУЖЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА НИС! Ђедовић Хандановић: Ми смо свој део посла завршили

Foto: Promo

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS), do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je to dobra vest za Srbiju.

"Dobili smo još jedno produženje operativne licence američkog OFAK-a za rad Naftne industrije Srbije, što je dobra vest za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone. Situacija je i dalje je veoma izazovna, kako zbog geopolitičkih okolnosti i rasta cena energenata, tako i zbog otežanih logističkih uslova, niskog vodostaja Dunava i problema sa uvozom naftnih derivata. Zbog toga smo reagovali puštanjem 5.000 tona dizela iz državnih rezervi na tržište, uz smanjenje akciza koje primenjujemo već mesecima", rekla je Đedović Handanović, a saopštilo je ministarstvo.

Kako kaže, novo produženje licence za dodatnih 30 dana omogućava da rafinerija nafte u Pančevu nastavi sa radom i proizvodi maksimalne količine naftnih derivata.

"I dizela, benzina, kerozina i mazuta, koji nam je posebno važan u predstojećoj grejnoj sezoni", rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.

Dodala je da se nastavljaju razgovori između OFAK-a i MOL-a o transakciji, koji će zahtevati još neko vreme.

"Mi smo svoj deo posla završili kada je u pitanju sporazum između akcionara, ukoliko MOL preuzme NIS i Sjedinjene Američke Države to odobre. Do tada nastavljamo da preduzimamo sve što je potrebno kako bismo obezbedili punu snabdevenost tržišta, držali cene pod kontrolom i bili spremni da reagujemo u slučaju bilo kakvih poremećaja, kao što smo to činili i do sada", rekla je ona.

NIS je uputio 24. septembra zahtev OFAC-u za izdavanje posebne licence kojom bi joj se omogućio nastavak rada kompanije i od 1. oktobra.

NIS je u zahtevu istakao da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad Rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Srbiji.

Američki OFAC je 9. oktobra 2025. uveo sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.
MOL Grupa je 19. januara 2026. saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

MOL Grupa, kako je tada navedeno, pregovarala je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

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