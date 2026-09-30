"PRODUŽENA LICENCA ZA NIS!" Đedović Handanović: Mi smo svoj deo posla završili
KANCELARIJA za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS), do 30. Oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu.
Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad Naftne industrije Srbije (NIS), do 30. oktobra, čime je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, a ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je to dobra vest za Srbiju.
"Dobili smo još jedno produženje operativne licence američkog OFAK-a za rad Naftne industrije Srbije, što je dobra vest za Srbiju, posebno imajući u vidu početak zimske sezone. Situacija je i dalje je veoma izazovna, kako zbog geopolitičkih okolnosti i rasta cena energenata, tako i zbog otežanih logističkih uslova, niskog vodostaja Dunava i problema sa uvozom naftnih derivata. Zbog toga smo reagovali puštanjem 5.000 tona dizela iz državnih rezervi na tržište, uz smanjenje akciza koje primenjujemo već mesecima", rekla je Đedović Handanović, a saopštilo je ministarstvo.
Kako kaže, novo produženje licence za dodatnih 30 dana omogućava da rafinerija nafte u Pančevu nastavi sa radom i proizvodi maksimalne količine naftnih derivata.
"I dizela, benzina, kerozina i mazuta, koji nam je posebno važan u predstojećoj grejnoj sezoni", rekla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.
Dodala je da se nastavljaju razgovori između OFAK-a i MOL-a o transakciji, koji će zahtevati još neko vreme.
"Mi smo svoj deo posla završili kada je u pitanju sporazum između akcionara, ukoliko MOL preuzme NIS i Sjedinjene Američke Države to odobre. Do tada nastavljamo da preduzimamo sve što je potrebno kako bismo obezbedili punu snabdevenost tržišta, držali cene pod kontrolom i bili spremni da reagujemo u slučaju bilo kakvih poremećaja, kao što smo to činili i do sada", rekla je ona.
NIS je uputio 24. septembra zahtev OFAC-u za izdavanje posebne licence kojom bi joj se omogućio nastavak rada kompanije i od 1. oktobra.
NIS je u zahtevu istakao da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad Rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u Srbiji.
Američki OFAC je 9. oktobra 2025. uveo sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog vlasništva.
MOL Grupa je 19. januara 2026. saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.
MOL Grupa, kako je tada navedeno, pregovarala je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.
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