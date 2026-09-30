KAKAV JE PUT DO 65.000 DINARA? Ova grupa građana od sutra može podneti zahtev

OD četvrtka, 1. oktobra počinje primena Zakona o roditeljima negovateljima koja predviđa finansijsku naknadu od 65.000 dinara, a koja će se kako je najavljeno povećavati i već od 1. marta naredne godine usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade.

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Kako je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, roditelji od 1. oktobra mogu da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja-negovatelja, elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad.

Procedura prijave je maksimalno pojednostavljena sa ciljem da se administrativno opterećenje za porodice svede na najmanju moguću meru, odnosno da postupak prijave i ostvarivanja prava bude što jednostavniji, brži i pristupačniji roditeljima.

Nakon što dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtevu biće 15 dana.

Roditelj-negovatelj ovim zakonom ostvaruje pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa, čime se obezbeđuju prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, uključujući staž osiguranja, kao i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom.

Kako naglašavaju iz resornog ministarstva, uvođenjem statusa roditelja-negovatelja država sistemski prepoznaje roditelje koji zbog svakodnevne, kontinuirane i intenzivne nege deteta nisu u mogućnosti da budu uključeni na tržište rada na uobičajen način.

Ističu i da je cilj ovog zakonskog rešenja da se njihov svakodnevni angažman prepozna i da se porodicama obezbedi veća ekonomska i socijalna sigurnost.

Kako bi roditeljima bila obezbeđena dodatna podrška, kako se najavljuje biće uspostavljena i posebna telefonska info-linija za roditelje-negovatelje, putem koje će moći da dobiju sve potrebne informacije i odgovore na pitanja u vezi sa podnošenjem zahteva, potrebnom dokumentacijom, procedurom prijave i ostvarivanjem prava.

(Tanjug)