Ekonomija

PRVO ČEPOVI, A SAD... Menja se plastična ambalaža, evo šta čeka kupce

K. Despotović

27. 09. 2026. u 13:07

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ČEPOVI koji ostaju pričvršćeni za flašu već su postali uobičajen prizor u prodavnicama. Sada pažnju kupaca može da privuče i izgled same flaše. Kako se u proizvodnji koristi više reciklirane plastike, pojedina pakovanja mogu imati nešto drugačiju nijansu ili biti manje prozirna nego ranije.

ПРВО ЧЕПОВИ, А САД... Мења се пластична амбалажа, ево шта чека купце

Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

To, međutim, nije zahtev da flaše budu sive ili žućkaste. Propisi Evropske unije određuju udeo reciklirane plastike, a izgled zavisi od materijala i načina proizvodnje.

Prema pravilima EU, od 2025. flaše za piće kojima je PET glavni sastojak treba da sadrže najmanje 25 odsto reciklirane plastike.

Taj procenat se računa kao prosek za sve obuhvaćene PET flaše stavljene na tržište pojedinačne države članice. Zato ne znači da baš svaka flaša na polici mora da sadrži tačno četvrtinu recikliranog materijala.

Od 2030. predviđen je cilj od najmanje 30 odsto, koji se odnosi na obuhvaćene plastične flaše za piće. EU je usvojila i kasniji cilj: prema novoj uredbi o ambalaži, do 2040. udeo recikliranog materijala za jednokratne plastične flaše za piće treba da dostigne 65 odsto, računato kao godišnji prosek po proizvodnom pogonu.

Drugačija nijansa ne govori kakav je napitak

Flaša koja nije potpuno providna sama po sebi nije znak da sa napitkom nešto nije u redu. Reciklirana plastika namenjena kontaktu sa hranom i pićem podleže bezbednosnim zahtevima. Evropska agencija za bezbednost hrane procenjuje procese reciklaže PET ambalaže, uključujući njihovu sposobnost da uklone moguće nečistoće.

Za kupce je zato najvidljivija promena možda upravo na polici: flaše istog tipa napitka ne moraju uvek izgledati jednako kristalno prozirno.

Pomenuti procenti i rokovi odnose se na propise Evropske unije; iz njih se ne može zaključiti da isti rokovi automatski važe i za tržište Srbije.

(Blic)

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