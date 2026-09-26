KOLIKU PLATU IMAJU NAJPLAĆENIJI? Objavljen kompletan presek zarada u Srbiji
PROSEČNA neto zarada u Srbiji u julu iznosila je 121.346 dinara, ali detaljni podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju velike razlike u zavisnosti od toga čime se zaposleni bave. U najplaćenijoj oblasti prosek je premašio 323.000 dinara, dok je na drugom kraju liste tek nešto iznad 71.000 dinara.
Prosečna bruto zarada za jul iznosila je 167.402 dinara. Kada se posmatra prvih sedam meseci 2026, neto zarade su nominalno porasle 11,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Ipak, pojedine delatnosti beleže znatno veći rast, dok je kod nekih jul doneo i nagle promene u odnosu na jun.
Programeri na više od 323.000 dinara
Najveća prosečna neto zarada u julu zabeležena je u računarskom programiranju, konsultantskim i povezanim delatnostima - 323.377 dinara. Plata je u ovoj oblasti za samo mesec dana porasla 5,9 odsto, ali je rast proseka od početka godine znatno skromniji - 3,4 odsto u odnosu na isti period 2025.
Sledi vazdušni saobraćaj sa prosečnih 272.463 dinara, dok je prosek u celom sektoru informisanja i komunikacija dostigao 259.913 dinara.
Među najplaćenijima su i naučno istraživanje i razvoj sa 234.963 dinara, proizvodnja koksa i derivata nafte sa 227.431 dinarom, kao i eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa, gde je julski prosek iznosio 203.885 dinara.
Upravo su poslednje dve oblasti zabeležile neke od najvećih promena za samo mesec dana. Zarade u eksploataciji nafte i gasa porasle su 12,6 odsto u odnosu na jun, dok je u proizvodnji koksa i derivata nafte zabeležen skok od 11,6 odsto.
Ipak, kod proizvodnje koksa i derivata nafte vidi se zanimljiv obrt. Iako je julska plata među najvišima i snažno je porasla u odnosu na jun, prosečna zarada od januara do jula bila je 1,5 odsto niža nego u istom periodu prošle godine.
Plata skoro 200.000 dinara, a za mesec dana pala 27 odsto
Još veća anomalija vidi se u proizvodnji duvanskih proizvoda. Prosečna neto plata u julu iznosila je visokih 198.128 dinara, ali je u odnosu na jun pala čak 27,1 odsto.
Istovremeno, kada se uporedi prosek za period januar-jul ove i prošle godine, zarade u ovoj oblasti porasle su 16,6 odsto. To pokazuje koliko mesečni iznosi u pojedinim delatnostima mogu da osciliraju.
Visoke julske plate zabeležene su i u finansijskim uslugama, bez osiguranja i penzijskih fondova - 184.946 dinara, eksploataciji ruda metala - 178.314 dinara i telekomunikacijama - 176.813 dinara.
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata donela je prosečnu neto platu od 167.285 dinara, dok je u osiguranju, reosiguranju i penzijskim fondovima prosek bio 164.968 dinara.
Na drugom kraju liste razlika je ogromna. Najniža prosečna neto zarada zabeležena je u ostalim ličnim uslužnim delatnostima - 71.378 dinara.
Slede popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo sa 72.451 dinarom i pripremanje i posluživanje hrane i pića sa 72.819 dinara.
U preradi drveta prosečna plata bila je 78.355 dinara, ribarstvu i akvakulturi 81.740, proizvodnji odevnih predmeta 82.116, a u trrgovini na malo 86.831 dinar.
Obrazovanje među delatnostima sa najvećim rastom
Posebno se izdvaja obrazovanje. Prosečna neto plata u julu iznosila je 119.439 dinara, dakle nešto manje od ukupnog republičkog proseka, ali su zarade od januara do jula nominalno porasle čak 17,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.
Još veći rast, od 18,3 odsto, zabeležen je u zaštitnim i istražnim delatnostima, gde je julska prosečna neto plata iznosila 95.009 dinara.
Među oblastima sa snažnim rastom od početka godine nalaze se i proizvodnja duvanskih proizvoda sa 16,6 odsto, ostale lične uslužne delatnosti sa 16,1 odsto i proizvodnja odevnih predmeta sa 15,9 odsto.
Zanimljivo je da su upravo neke od slabije plaćenih delatnosti imale natprosečan rast zarada. U pripremanju i posluživanju hrane i pića prosek je u prvih sedam meseci porastao 15,2 odsto, u preradi drveta 15,3 odsto, a u trgovini na malo 13,4 odsto.
Velike razlike ipak ostaju. Prosečna plata programera od 323.377 dinara je više od četiri i po puta veća od proseka u ostalim ličnim uslužnim delatnostima i gotovo 2,7 puta veća od ukupne prosečne neto zarade u Srbiji.
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