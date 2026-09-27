SKANDALOZNO: Ustaša Margetić poziva Srbe na građanski rat 25. oktobra! (VIDEO)
HRVATSKI novinar Domagoj Margetić pozvao je otvoreno na građanski rat u Srbiji 25. oktobra, kada se održavaju parlamentarni izbori.
Margetić, koji se inače poslednjih godina javno oglašava i o političkim pitanjima u Srbiji, izazvao je burne reakcije većinske Srbije nakon što je u video-snimku govorio o predstojećim izborima i pozvao građane na, kako je sam rekao, "revoluciju i pobunu" ukoliko predsednik Aleksandar Vučić proglasi pobedu.
A Margetić je uveren da će Vučić proglasiti pobedu.
– I sad je samo pitanje da li će ljudi u Srbiji shvatiti kad 25. oktobra odzvoni ponoć, on (Aleksandar Vučić) proglasi pobedu, budite uvereni da će on proglasiti pobedu, dakle, evo sad vam kažem – on će proglasiti pobedu, on je to rekao nekim evropskim diplomatama da će on proglasiti pobedu, jer je takvo stanje realno...
Potom je poručio:
- Ako tad građani ne odgovore revolucijom i pobunom, i odbranom Srbije od fašističko-mafijaške diktature, Srbija je izgubljena. I pitanje je da l' ćete imati šansu uopšte tu mafiju maknuti s vlasti. Znači, vama je 25. oktobar sad ili nikad – rekao je Margetić.
Posebnu pažnju privlači činjenica da Margetić, kao novinar iz Hrvatske, u svom javnom nastupu iznosi stavove i poziva građane Srbije na određene političke poteze povodom izbora u Srbiji.
Takođe je sporno to što Margetić izborni dan predstavlja kao trenutak "sad ili nikad", uz poziv na nasilje u slučaju izbornog rezultata koji mu ne odgovara.
Njegova tvrdnja da je Vučić evropskim diplomatama navodno već rekao da će proglasiti pobedu nije potkrepljena dokazima u samom snimku, već je predstavljena kao Margetićeva tvrdnja.
Umesto prihvatanja izbornog rezultata i institucionalnih mehanizama, Margetić u svom nastupu govori o "revoluciji", "pobuni" i "odbrani Srbije", što dodatno podiže tenzije u već polarizovanoj političkoj atmosferi.
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