GLAMOČIĆ OTVORIO 34. FIJAKERIJADU U SURDUKU: Više od 100 zaprega iz različitih krajeva Srbije

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić otvorio je danas 34. Fijakerijadu u Surduku, tradicionalnu manifestaciju koja je ove godine okupila više od 100 zaprega iz različitih krajeva Srbije, kao i brojne ljubitelje konja i konjarstva. Glamočić je istakao da Fijakerijada, posle više od tri decenije postojanja, predstavlja mnogo više od manifestacije.

FOTO TANJUG/MPŠV/bs

- Kada nešto traje 34 godine, onda je to tradicija. To znači da su generacije ljudi ulagale vreme, trud i ljubav da bi sačuvale ono što su nasledile i predale ga onima koji dolaze posle njih. Fijakerijada nas podseća ko smo, odakle dolazimo i koliko je važno da sačuvamo ono što je vredno - rekao je Glamočić, saopštilo je ministarstvo.

On je dodao da nije slučajno što se ovakva manifestacija održava upravo u Sremu, gde je uzgoj konja duboko ukorenjen u život, rad i istoriju ovdašnjih ljudi.

Govoreći o značaju poljoprivrede za Surduk, Glamočić je naveo da u ovom mestu ima 170 poljoprivrednih gazdinstava i više od 1.350 hektara pod poljoprivrednom proizvodnjom.

- Iza svakog od tih gazdinstava stoji porodica, vredni domaćini, svakodnevni rad i odluka da se ostane ovde, da se proizvodi i ponosno živi od svog rada. Zato je naša obaveza da takvim ljudima budemo partner. Ministarstvo je obezbedilo podršku poljoprivrednicima u Surduku, sa oko 70 miliona dinara podsticaja isplaćenih samo tokom ove i prošle godine, dok je na teritoriji cele opštine Stara Pazova poljoprivrednicima isplaćeno više od 1,2 milijarde dinara - naglasio je Glamočić i dodao da je to jasan pokazatelj kontinuirane podrške države poljoprivrednoj proizvodnji i domaćinima ovog kraja.

FOTO TANJUG/MPŠV/bs

On je na manifestaciji obišao i štandove udruženja žena iz Srema i ukazao na značaj njihovog rada, ističući da one tradicionalna znanja i veštine ne samo da čuvaju od zaborava, već ih pretvaraju u proizvode koji imaju svoju tržišnu vrednost i nalaze put do kupaca.

- To je Srbija kakvu želimo i koju već godinama gradimo – Srbija u kojoj naša sela žive, u kojoj ima proizvodnje, dobrih domaćina i domaćica, stoke u oborima i konja u štalama. Srbija u kojoj čuvamo svoje korene, ali gledamo napred, u kojoj tradicija i razvoj nisu u suprotnosti i u kojoj ljudi imaju razlog da ostanu na svojoj zemlji, da tu stvaraju i grade budućnost svojih porodica - poručio je Glamočić.

Učesnike i goste manifestacije pozdravio je i predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je izrazio zahvalnost svima koji doprinose očuvanju ove dugogodišnje tradicije i poželeo takmičarima mnogo uspeha, a posetiocima da uživaju u programu i druženju.

FOTO TANJUG/MPŠV/bs

Nakon svečanog otvaranja 34. Fijakerijade u Surduku, predsednik Konjičkog kluba "Konversano" Mirko Kitić uručio je ministru plaketu u znak zahvalnosti za doprinos organizaciji manifestacije, kao i za podršku očuvanju i promociji konjarstva.

Glamočić je razgovarao sa okupljenim poljoprivrednicima ovog kraja, saslušao njihove predloge i ideje i odgovarao na konkretna pitanja, naglasivši da je neposredan razgovor sa proizvođačima na terenu od velikog značaja za sagledavanje njihovih potreba i zajedničko pronalaženje načina za dalje unapređenje uslova za poljoprivrednu proizvodnju.

(Tanjug)