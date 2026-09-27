TEROR NAD SRBIMA NA KIM SE NASTAVLJA: Devetoro uhapšenih u Zubinom Potoku ide u pritvor do 48 sati

ZA DEVETORO Srba koje su jutros pripadnici tzv. kosovske policije uhapsili u opštini Zubin Potok, zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva, po nalogu tužioca, određeno je zadržavanje do 48 sati.

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U zajedničkom saopštenju tzv. kosovske policije i tužilaštva navodi se da su u okviru operacije „Dosije 23“ uhapšene osobe sa inicijalima D.D., M.R., M.R., R.R., S.D., S.D., V.L., R.R. i D.D., koje se sumnjiče za "krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva".

Kako je saopšteno, tokom pretresa zaplenjeno je devet mobilnih telefona, dve vojne knjižice, jedno oružje duge cevi, lovačka puška, municija kalibra 7,65 milimetara, patroni za lovačku pušku, kao i četiri granate.

Policija je zaplenila i oko 23.000 evra i približno 60.000 dinara u gotovini, kao i druge dokaze i materijale za koje se smatra da su povezani sa ovim slučajem.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas povodom najnovijih hapšenja Srba za navodne ratne zločine od strane tzv. kosovske policije da je u pitanju najperfidniji i najpokvareniji metod etničkog čišćenja i dodao da su angažovani advokati koji će ih zastupati.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je povodom hapšenja devetoro Srba na KiM da je Aljbin Kurti jutros sa ciljem da izvrši dodatni pritisak na Zubin Potok, protera i zastraši preostali srpski narod u Ibarskom Kolašinu, poslao svoje policijske falange da uhapse Srbe pod izgovorom navodne umešanosti u ratni zločin.

Iz Srpske liste (SL) su naveli da hapšenje devet Srba u Zubinom potoku nije pravni postupak uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na odbranu već odmazda i način premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija za progon Srba.

Tzv. kosovska policija uhapsila je rano jutros na području opštine Zubin Potok devet osoba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine.

(Tanjug)

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