NISU UVEK PRIJATNE, ALI... Ovo su teme koje ljubavni parovi ne treba da izbegavaju

NISU uvek prijatne, ali otvoren razgovor o novcu, deci i porodici može pomoći partnerima da izgrade poverenje i izbegnu nesporazume koji vremenom mogu da naruše odnos.

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Ljubav je važan deo svake veze, ali sama po sebi nije dovoljna za stabilan odnos. Kada partneri počnu ozbiljno da razmišljaju o zajedničkoj budućnosti, pojavljuju se pitanja o kojima nije uvek lako govoriti.

Finansije moraju da budu iskomunicirane

Finansije su jedna od najčešćih tema oko kojih partneri mogu da se ne slažu. Zbog toga je važno razgovarati o prihodima, troškovima, štednji i načinu na koji ćete plaćati zajedničke obaveze.

Neki parovi biraju zajednički račun, drugi odvojene finansije, a postoje i oni koji kombinuju oba pristupa. Najvažnije je da postoji jasan dogovor i da nijedan partner nema osećaj da sam nosi finansijski teret.

Razgovor o deci je jedan od najvažnijih

Pitanje dece jedno je od najvažnijih za parove koji planiraju budućnost. Zato bi trebalo na vreme razgovarati o tome da li oboje želite decu, kada ih želite i kako zamišljate život nakon njihovog dolaska.

Razgovor ne mora odmah da podrazumeva detaljan plan. Ipak, važno je da partneri znaju kakve su želje onog drugog, jer su velike razlike u stavovima o roditeljstvu nešto što je teško rešiti ćutanjem.

Odnos sa roditeljima

Odnosi sa roditeljima i rodbinom mogu značajno da utiču na vezu. Partneri zato treba da razgovaraju o tome koliko vremena žele da provode sa porodicom, kako će organizovati praznike i šta će učiniti ako neko počne previše da se meša u njihov odnos.

Važno je da oboje imaju osećaj da mogu da računaju jedno na drugo. Jasne granice prema drugima mogu pomoći paru da sačuva privatnost i izbegne nepotrebne sukobe.

Ne morate uvek da se slažete

Zdrav razgovor ne znači da će partneri uvek imati isto mišljenje. Cilj nije da jedna osoba pobedi u raspravi, već da oboje mogu da kažu šta žele, šta ih plaši i šta im je potrebno.

Kada se o važnim stvarima razgovara na vreme, lakše je pronaći kompromis i sprečiti da mali nesporazumi prerastu u ozbiljne probleme.

(24sedam)