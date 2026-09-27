Politika

MALI OBIŠAO PORODICU SA ČETIRI SINA: Jake porodice znače jaku Srbiju, a jaki smo samo Ujedinjeni! (FOTO)

В.Н.

27. 09. 2026. u 15:25

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SINIŠA Mali, potpredsednik SNS, oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom posete porodici Ćećez u Borči.

МАЛИ ОБИШАО ПОРОДИЦУ СА ЧЕТИРИ СИНА: Јаке породице значе јаку Србију, а јаки смо само Уједињени! (ФОТО)

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

- Porodica je najveće bogatstvo koje imamo. Danas sam obišao porodicu Ćećez u Borči i razgovarao sa Markom i Slađanom, koji sa puno ljubavi, posvećenosti i odgovornosti podižu svoja četiri sina - Stefana, Andreja, Aleksu i Jovana, uzrasta od tri do 16 godina.

Lepota je videti složnu i nasmejanu porodicu i stalno se u našim užurbanim životima, koje svi živimo, moramo podsećati da su porodica, zajedništvo i prave vrednosti temelj svakog zdravog društva. U porodici deca uče šta su rad, odgovornost i međusobno poštovanje. Tu stiču oslonac koji ih vodi kroz život i usmerava na pravi put.

Zato je važno da gradimo državu koja brine o porodici, koja stvara uslove za stabilna radna mesta, ekonomsku sigurnost i izvesnu budućnost. Kada roditelji imaju sigurnost, mogu bez straha da planiraju, da ulažu u svoju decu i da grade srećan porodični život.

Jake porodice znače jaku Srbiju, a jaki smo samo Ujedinjeni.

Hvala na gostoprimstvu i toplom razgovoru. Čuvajmo porodične vrednosti, jer na njima gradimo budućnost naše dece i naše Srbije. Budućnost nam donosi broj 1, lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ - istakao je Mali.

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