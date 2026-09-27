Fudbal

Kakav potez Manćinija: Selektor Italije ostavio kući 10 fudbalera

Танјуг

27. 09. 2026. u 15:17

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SELEKTOR Italija, Roberto Manćini doneo je zanimljivu odluku.

Какав потез Манћинија: Селектор Италије оставио кући 10 фудбалера

FOTO: Tanjug/Alfredo Falcone/LaPresse via AP

On skratio je spisak fudbalera na koje računa za predstojeći meč sa Turskom u Ligi nacija, pošto je odlučio da 10 igrača ostavi u trening kampu u Koverćano, saopšteno je ove nedelje.

"Azuri" su pre dva dana u Rimu poraženi od Belgije (0:2) u utakmici prvog kola grupe A1 Lige nacija.

- Sa ciljem optimizacije priprema za predstojeće utakmice protiv Francuske u Parizu i revanš protiv Turske u Bolonji i kako bi se izbeglo iscrpljujuće putovanje celog tima u Tursku, Manćini je odlučio da organizuje poseban program priprema u Koverćanu za Onesta Ahanora, Nikola Barelu, Dijega Kopolu, Samuelea Inasija, Edija Kuadija, Danijela Maldinija, Đanluku Manćinija, Masima Pesinu, Samuelea Ričija i Mohameda Alija Zomu - saopšteno je na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Italije.

Italijanski mediji podsećaju da je Manćini za ovaj ciklus u Ligi nacija pozvao 33 fudbalera i da je odlučio da rasporedi minutažu igračima zbog gustog rasporeda mečeva.

Podsetimo, utakmica između Turske i Italije biće odigrana u ponedeljak od 20.45 časova u Bursi.

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