RAČUN MANJI ZA 1.000 DINARA MESEČNO: Fond PIO najavljuje značajnu podršku kućnom budžetu

KAKO se navodi u novom saopštenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), država je spremila Uredbu na osnovu koje će svi penzioneri sa minimalnim primanjima, do 31.092 dinara, imati automatsko smanjenje računa za električnu energiju od 1.000 dinara mesečno, ove grejne sezone, od oktobra do marta, ukoliko imaju brojilo na svoje ime.

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Ističe se da je to već treća godina kako Vlada i država pomažu pre svega najstarije i najugroženije građane sa aspekta primanja, da im se omogući da lakše prebrode zimski period kada su troškovi za električnu energiju u pitanju.

- Kao i za sve druge građane, važi i popust od pet odsto, ukoliko plate ranije račun za struju - navodi se u saopštenju.

Napominje se da za energetski ugrožene kupce tokom grejne sezone neće važiti spuštanje granice između plave i crvene zone sa 1.600 na 1.200 kilovat-sati.

Zahvaljujući toj meri i odobrenom popustu, procenjuje se da će računi ovih građana biti manji za oko 1.500 dinara mesečno.

Dakle, korisnici penzija koji ispunjavaju uslove ne treba nigde da se prijavljuju ili podnose bilo kakvu dokumentaciju, ističe se u saopštenju Fonda PIO.

(Alo)