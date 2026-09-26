BEZ DUGOTRAJNIH BIROKRATSKIH PROCEDURA: Spisak 10 najtraženijih zanimanja koja će dobijati posao u EU znatno brže

FIZIOTERAPEUTI su na samom vrhu liste profesija "od vitalnog značaja" za koje Evropska komisija predlaže automatsko priznavanje kvalifikacija i diploma u svim zemljama Evropske unije, i to bez dugotrajnih birokratskih procedura.

Foto: Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND

Nova uredba zahteva uspostavljanje zajedničkog okvira kvalifikacija i ključni je deo Paketa za pravednu mobilnost radne snage (Fair Labour Mobility Package), koji je nedavno usvojila Evropska komisija.

Šta donosi Evropski digitalni novčanik (EUDI)?

Prekogranično priznavanje kvalifikacija biće znatno olakšano zahvaljujući Evropskom digitalnom novčaniku (EUDI Wallet). U njemu će građani moći da čuvaju sva neophodna dokumenta na jednom mestu: od ličnih karata i vozačkih dozvola, do diploma i potvrda o zdravstvenom osiguranju.

Novčanik će biti sertifikovan, njegova upotreba dobrovoljna, a imaće i jake bezbednosne mehanizme za zaštitu korisnika. Ovo uključuje selektivno otkrivanje podataka i onemogućavanje trećim licima da prate ili identifikuju vlasnika. Zemlje EU imaju obavezu da završe procedure za uvođenje evropskog digitalnog novčanika do Božića 2026. godine, mada su trenutno za to spremne samo Francuska, Danska i Italija.

Prednosti i rizici digitalizacije

Glavni mamac za korisnike biće pojednostavljenje priznavanja diploma i profesionalnih kvalifikacija, ali i ostvarivanje prava na socijalno osiguranje u svakoj zemlji EU putem ESSPASS-a (digitalnog pasoša socijalnog osiguranja).

Ipak, organizacije za zaštitu digitalnih prava i privatnosti, poput European Digital Rights (EDRi), izražavaju ozbiljnu zabrinutost. Oni upozoravaju da digitalni novčanik još ne zaslužuje puno poverenje zbog potencijalnog rizika od curenja ličnih podataka i digitalnog profilisanja, naročito ako sistem bude obuhvatao biometrijske podatke i mehanizme za prepoznavanje lica.

Brže priznavanje za regulisane profesije

Pored digitalnog čuvanja diploma, Evropska komisija predlaže i kreiranje novog EU alata za upoređivanje kvalifikacija. Ovaj alat će crpeti informacije iz nacionalnih baza podataka, pružajući poslodavcima i radnicima jednostavan i besplatan način da uporede diplome iz različitih država članica.

Obavezna digitalna procedura učiniće prekogranično priznavanje za profesionalce poput lekara, medicinskih sestara, inženjera i nastavnika bržim, jeftinijim i bezbednijim – proces će trajati pet nedelja umesto dosadašnja tri meseca. Trenutno se automatski (što u praksi i dalje zahteva čekanje do tri meseca) širom EU priznaje samo sedam regulisanih profesija:

Lekari (pod određenim uslovima)

Medicinske sestre opšte nege

Stomatolozi

Farmaceuti

Babice

Veterinari

Arhitekte

Koja zanimanja su sledeća na listi?

Evropska komisija planira da proširi automatsko priznavanje na više regulisanih profesija, naročito na one u kojima hronično nedostaje radne snage. Prvi takav okvir odobren je za fizioterapeute, a prema zvaničnim dokumentima, preliminarna lista obuhvata 10 zanimanja:

Fizioterapeuti

Građevinski inženjeri

Tehničari u biomedicinskim laboratorijama

Električari

Pejzažne arhitekte

Medicinski tehničari (asistenti)

Asistenti u zdravstvenoj nezi

Radni terapeuti

Radiolozi / radiološki tehničari

Vaspitači i radnici u ustanovama za brigu o deci

Ova lista je sastavljena prema prioritetima i odražava potrebu za stručnjacima koji su ključni za ekonomsku otpornost, sprovođenje zelene i digitalne tranzicije, ali i za brigu o starijem stanovništvu usled demografskih promena u Evropi.

Dobre vesti i za radnike iz trećih zemalja

Novi propisi doneće i zajedničke standarde za priznavanje kvalifikacija stečenih van EU, što je od ogromnog značaja za radnike sa Zapadnog Balkana.

Trenutno ove procedure u proseku traju 14 meseci. Uvođenjem zajedničkih standarda, vreme čekanja biće skraćeno na samo četiri meseca, što će poslodavcima prepoloviti administrativne troškove zapošljavanja.

Za sedam profesija za koje već postoje panevropski standardi, diplome akreditovanih institucija van EU biće automatski priznavane, pod uslovom da ih provere evropska tela za osiguranje kvaliteta. Naravno, države članice zadržavaju suvereno pravo da kontrolišu ko ulazi na njihovu teritoriju i pod kojim uslovima se profesija može obavljati.

(Euronews)