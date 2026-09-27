BRNABIĆ RASKRINKALA BLOKADERE: Razvrstavaju ljude na osnovu fizičkih karakteristika, Evropa ovo treba da čuje (VIDEO)

POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić istakla je u svojoj novoj objavi na Iksu da metodologija blokadera o razvrstavanju ljudi po osnovi fizičkih karakteristika očigledno predstvalja eihovu modernu i "bolju" Srbiju.

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- Mnogi u Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu verovatno smatraju da razvrstavanje ljudi na osnovu njihovih fizičkih karakteristika pripada jednom od najmračnijih poglavlja naše istorije.

U Srbiji, međutim, izgleda da to nije slučaj; ovde je ta praksa, po svemu sudeći, itekako prisutna. Kandidati sa „Studentske liste” javno govore o tome kako se „normalni” Srbi navodno fizički razlikuju od ljudi koji glasaju za Aleksandra Vučića – po fizionomiji, položaju očiju i drugim crtama lica – te da se glasači SNS-a mogu prepoznati samo na osnovu izgleda. Drugi kandidati sa iste liste otvoreno opisuju glasače SNS-a kao „najgluplji” deo društva.

To su ljudi koji se predstavljaju kao lice moderne, progresivne, pravednije i „bolje” Srbije. Naši evropski partneri bi trebalo lično da čuju te reči i sami donesu zaključke - navela je Brnabić u svojoj objavi.

Many in the EU and @Europarl_EN probably believe that judging people by their physical characteristics belongs to one of the darkest chapters of our history. Apparently not in Serbia. Here, it seems to be alive and well. Candidates on the Student List publicly talk about how “normal” Serbians supposedly differ physically from people who vote for @avucic, by their physiognomy, the position of their eyes and other facial features, and how @sns_srbija voters can be recognized just by looking at them. Others, candidates on the Student List, openly describe SNS voters as the “stupidest” part of society. These are the people presenting themselves as the face of a modern, progressive, fairer, “better” Serbia. Our European partners should see and hear their words for themselves, and make their own conclusions. @MartaKosEU @EPP @TheProgressives @GreensEFA @ecrgroup @PatriotsEP @ESNgroup_EU @RenewEurope @Left_EU @vBeckerath — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 27, 2026

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