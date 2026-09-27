Politika

BRNABIĆ RASKRINKALA BLOKADERE: Razvrstavaju ljude na osnovu fizičkih karakteristika, Evropa ovo treba da čuje (VIDEO)

В.Н.

27. 09. 2026. u 14:37

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POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić istakla je u svojoj novoj objavi na Iksu da metodologija blokadera o razvrstavanju ljudi po osnovi fizičkih karakteristika očigledno predstvalja eihovu modernu i "bolju" Srbiju.

БРНАБИЋ РАСКРИНКАЛА БЛОКАДЕРЕ: Разврставају људе на основу физичких карактеристика, Европа ово треба да чује (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

- Mnogi u Evropskoj uniji i Evropskom parlamentu verovatno smatraju da razvrstavanje ljudi na osnovu njihovih fizičkih karakteristika pripada jednom od najmračnijih poglavlja naše istorije.

U Srbiji, međutim, izgleda da to nije slučaj; ovde je ta praksa, po svemu sudeći, itekako prisutna. Kandidati sa „Studentske liste” javno govore o tome kako se „normalni” Srbi navodno fizički razlikuju od ljudi koji glasaju za Aleksandra Vučića – po fizionomiji, položaju očiju i drugim crtama lica – te da se glasači SNS-a mogu prepoznati samo na osnovu izgleda. Drugi kandidati sa iste liste otvoreno opisuju glasače SNS-a kao „najgluplji” deo društva.

To su ljudi koji se predstavljaju kao lice moderne, progresivne, pravednije i „bolje” Srbije. Naši evropski partneri bi trebalo lično da čuju te reči i sami donesu zaključke - navela je Brnabić u svojoj objavi.

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