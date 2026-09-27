OD OVOG ORUŽJA SE TRESE SVET! Moćne hipersonične zveri „Blackbeard” pod krilima F-18 – revolucija koja menja sve!

AMERIČKA mornarica je objavila prve snimke koji prikazuju njenu hipersoničnu udarnu raketu „Blackbeard” integrisanu na lovac F-18E/F „Super Hornet”, što predstavlja značajan korak napred za program čiji je cilj revolucionisanje vatrene moći vazduhoplovnih grupa na nosačima aviona.

Foto: US NAVY

Snimci prikazuju više probnih primeraka rakete „Blackbeard” nošenih ispod aviona F-18 tokom letnih ispitivanja, u trenutku kada mornarica teži da ovo oružje uvede u barem ograničenu operativnu upotrebu do 2028. godine. „Blackbeard” je dizajniran kao relativno jeftino udarno oružje velikog dometa koje se može brzo proizvoditi.



🇺🇸⚓️ U.S. Navy showcases new hypersonic cruise missile "Blackbeard" on F/A-18E/F Super Hornet fighter



The first teaser for "Blackbeard" arrived quickly – just 7 months after the project began, we now have detailed footage of the hypersonic cruise missile from the Castelion… pic.twitter.com/HM9Tmzr4N8 — Kakka🎖️ (@kakkamax) September 27, 2026

The U.S. Navy has released the first flight-test footage of its Blackbeard hypersonic strike missile mounted under the wings of F/A-18E/F Super Hornets.



Blackbeard is being developed by Castelion under the Navy's Multi-mission Affordable Capacity Effector (MACE) program, which… pic.twitter.com/eRTdzM3vWP — Comandante?️ (@commandante_) September 26, 2026

Ovaj raketni program, koji je razvila odbrambena startap kompanija „Castelion” u okviru programa mornarice MACE (*Multi-mission Affordable Capacity Effector* – efektor višestruke namene, povoljne cene i velikog kapaciteta), dao je prioritet izbegavanju izuzetno visokih troškova nabavke i relativno ograničenih planova proizvodnje koji su usporavali druge američke programe hipersoničnih raketa. Raketa je od samog početka dizajnirana sa fokusom na pristupačnost cene i brzu proizvodnju. Mornarica je opisuje kao hipersonično udarno oružje koje se lansira iz vazduha, a namenjeno je da lovcima sa nosača aviona obezbedi sposobnost brzog dejstva na velikim udaljenostima, kako protiv pomorskih, tako i protiv kopnenih ciljeva.

militarywatchmagazine.com

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