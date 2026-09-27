OD OVOG ORUŽJA SE TRESE SVET! Moćne hipersonične zveri „Blackbeard” pod krilima F-18 – revolucija koja menja sve!
AMERIČKA mornarica je objavila prve snimke koji prikazuju njenu hipersoničnu udarnu raketu „Blackbeard” integrisanu na lovac F-18E/F „Super Hornet”, što predstavlja značajan korak napred za program čiji je cilj revolucionisanje vatrene moći vazduhoplovnih grupa na nosačima aviona.
Snimci prikazuju više probnih primeraka rakete „Blackbeard” nošenih ispod aviona F-18 tokom letnih ispitivanja, u trenutku kada mornarica teži da ovo oružje uvede u barem ograničenu operativnu upotrebu do 2028. godine. „Blackbeard” je dizajniran kao relativno jeftino udarno oružje velikog dometa koje se može brzo proizvoditi.
Ovaj raketni program, koji je razvila odbrambena startap kompanija „Castelion” u okviru programa mornarice MACE (*Multi-mission Affordable Capacity Effector* – efektor višestruke namene, povoljne cene i velikog kapaciteta), dao je prioritet izbegavanju izuzetno visokih troškova nabavke i relativno ograničenih planova proizvodnje koji su usporavali druge američke programe hipersoničnih raketa. Raketa je od samog početka dizajnirana sa fokusom na pristupačnost cene i brzu proizvodnju. Mornarica je opisuje kao hipersonično udarno oružje koje se lansira iz vazduha, a namenjeno je da lovcima sa nosača aviona obezbedi sposobnost brzog dejstva na velikim udaljenostima, kako protiv pomorskih, tako i protiv kopnenih ciljeva.
Očekuje se da će uvođenje rakete „Blackbeard” u upotrebu imati transformativni uticaj na udarne sposobnosti flote aviona F-18, posebno u svetlu sve češćih pitanja o zastarelosti ovog tipa lovca. Mornarica je nabavila daleko veći broj aviona F-18 nego što je bilo koji drugi vid oružanih snaga u svetu (izuzev Kine) nabavio bilo koji drugi tip lovca od kraja Hladnog rata, a ova letelica će decenijama činiti okosnicu borbene flote mornarice. Relativno skromne porudžbine mornarice za lovce pete generacije F-35C, kao i obustava finansiranja programa lovca šeste generacije F/A-XX, učinile su unapređenje flote aviona F-18 sve važnijim.
Javnosti je dostupno veoma malo informacija o tačnim karakteristikama i performansama rakete „Blackbeard”. Raniji snimci ovog oružja prikazivali su dvostepenu konfiguraciju koju čine potisni stepen (buster) nalik raketi i gornja letelica; procenjuje se da bi ta gornja letelica mogla biti hipersonična klizeća letelica bez sopstvenog pogona, mada nije isključeno da i drugi stepen poseduje pogonski sistem. Kompanija „Kastelion” (Castelion) je ranije nagovestila da bi domet ovog oružja mogao da iznosi oko 800 kilometara, ali taj podatak nije zvanično potvrdila Ratna mornarica SAD. Ovakva konfiguracija je posebno značajna jer se razlikuje od hipersoničnih krstarećih raketa sa vazdušnim usisnikom (tzv. *air-breathing* raketa), kakva je, na primer, raketa HACM (*Hypersonic Attack Cruise Missile*) Ratnog vazduhoplovstva SAD. Čini se da sistem „Blekbird” (Blackbeard) koristi potisni stepen kako bi ubrzao gornju letelicu do veoma velike brzine i visine, nakon čega ona nastavlja let ka cilju.
militarywatchmagazine.com
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