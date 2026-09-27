SRBIJA PRED CRNIM REKORDOM! Ovo se na "Marakani" nikada nije desilo
Ukoliko Holandija slavi u nedelju uveče na najvećem srpskom stadionu, negativna istorija će biti ispisana u taboru "orlova".
Reprezentacija Srbije večeras protiv Holandije (18.00) može da doživi nešto što se nikada ranije nije dogodilo na "Marakani" – treći uzastopni poraz.
Na stadionu Crvene zvezde naš nacionalni tim nikada nije izgubio tri utakmice zaredom.
U čitavoj istoriji reprezentativnog fudbala pronađen je samo jedan slučaj kada su porazi vezani jedan za drugi. Bilo je to 1987. godine, kada je Jugoslavija najpre izgubila od SSSR-a 0:1, a zatim od Engleske 1:4.
Sada je Srbija na korak od neslavnog izjednačenja.
Pre tačno godinu dana Englezi su na "Marakani" slavili 5:0, dok je poslednji meč na istom stadionu doneo bolan poraz od Grčke posle gola u 90+5. minutu. Holandija sada ima priliku da upiše novu stranicu u tu negativnu istoriju.
Kroz godine su na "Marakani" padali brojni jaki protivnici, a porazi su dolazili sporadično. Ipak, tri vezana neuspeha nikada nisu viđena.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
PAUNOVIĆ PRECRTAO PETORICU ZA HOLANDIJU: Iznenađenje zbog Kostova, otpao i debitant!
27. 09. 2026. u 14:43
Selektor Holandije precrtao jednu od najvećih zvezda za meč sa Srbijom
27. 09. 2026. u 14:15
Evo kad i gde uživo možete da gledate Tv prenos meča Srbija - Holandija
27. 09. 2026. u 07:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)