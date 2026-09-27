SRBIJA PRED CRNIM REKORDOM! Ovo se na "Marakani" nikada nije desilo

Ukoliko Holandija slavi u nedelju uveče na najvećem srpskom stadionu, negativna istorija će biti ispisana u taboru "orlova".

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Reprezentacija Srbije večeras protiv Holandije (18.00) može da doživi nešto što se nikada ranije nije dogodilo na "Marakani" – treći uzastopni poraz.

Na stadionu Crvene zvezde naš nacionalni tim nikada nije izgubio tri utakmice zaredom.

U čitavoj istoriji reprezentativnog fudbala pronađen je samo jedan slučaj kada su porazi vezani jedan za drugi. Bilo je to 1987. godine, kada je Jugoslavija najpre izgubila od SSSR-a 0:1, a zatim od Engleske 1:4.

Sada je Srbija na korak od neslavnog izjednačenja.

Pre tačno godinu dana Englezi su na "Marakani" slavili 5:0, dok je poslednji meč na istom stadionu doneo bolan poraz od Grčke posle gola u 90+5. minutu. Holandija sada ima priliku da upiše novu stranicu u tu negativnu istoriju.

Kroz godine su na "Marakani" padali brojni jaki protivnici, a porazi su dolazili sporadično. Ipak, tri vezana neuspeha nikada nisu viđena.

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