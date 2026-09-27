OPŠTINA RUMA DAJE NOVAC: Evo ko dobija, upućen zvaničan poziv do 20. oktobra

OPŠTINA Ruma uputila je srednjim školama poziv za sprovođenje postupka izbora učenika koji će dobiti opštinske stipendije za školsku 2026/2027. godinu.

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Svaka srednja škola treba da predloži ukupno pet učenika za dodelu stipendije. U skladu sa odlukom pravo na dodelu stipendija imaju svi učenici srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine.

Stipendija se dodeljuje za deset meseci tokom školske godine i bespovratna je, navodi se u sopštnju opštine Ruma.

Kako se navodi u zvaničnom pozivu Optine Ruma Odlukom o dodeli stipendija, nagrada i drugih vidova pomoći studentima, učenicima i sportistima sa teritorije opštine Ruma („Službeni list opština Srema" br. 37/21 i 26/25), srednje škole su pozvane da sprovedu postupak izbora ukupno 5 učenika za dodelu stipendije za školsku 2026/2027. godinu.

Propisano je da Školski odbor na predlog nastavničkog veća srednje škole, vrši izbor i predlaže ukupno 5 (pet) učenika za dodelu stipendija i to:

- 2 (dva) učenika koja su prema kriterijumima školskog odbora izabrani za najbolje učenike i

- 3 (tri) učenika iz materijalno ugrožene porodice.

Pored navedenog, propisano je da pravo na dodelu stipendije imaju svi redovni učenici srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji opštine Ruma, koji su pripadnici romske nacionalne manjine.

Stipendija se dodeljuje za deset meseci tokom školske godine, bez obaveze vraćanja.

- U skladu sa navedenim, molimo Vas da nam po sprovedenom postupku, a najkasnije do 20.10. 2026. godine dostavite Izveštaj o sprovedenom postupku i primenjenim kriterijumima prilikom izbora učenika za dodelu stipendije sa Prilogom br. 1 - Obrazac o ličnim podacima učenika kome se dodeljuje stipendija. NAPOMENA: Molimo da prilikom izbora učenika za dodelu stipendija obratite pažnju da isti nisu već korisnici republičke stipendije - navodi se u zvaničnom pozivu opštine Ruma.

(Alo)