Politika

VUČEVIĆ NA SEDNICI BOŠNJAČKO SRPSKOG SAVEZA: Samo ujedinjena Srbija može da ide napred! (FOTO)

В.Н.

27. 09. 2026. u 15:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je danas na stranačkoj sednici Bošnjačko srpskog saveza u Sjenici da ujedinjena Srbija pripada svim građanima koji u njoj žive.

ВУЧЕВИЋ НА СЕДНИЦИ БОШЊАЧКО СРПСКОГ САВЕЗА: Само уједињена Србија може да иде напред! (ФОТО)

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic

- Hvala prijateljima iz Bošnjačko srpskog saveza na pozivu. Ujedinjena Srbija pripada svima koji u njoj žive. Bez ozira na to kako se zovemo, kojim jezikom govorimo ili kako se molimo, želimo isto - dobre škole, dostupno zdravstvo, siguran posao i budućnost za svoju decu - rekao je Vučević.

Poručio je da ne moramo o svemu da mislimo isto da bismo se poštovali i zajedno rešavali probleme.

- U tome je snaga Srbije - da čuvamo mir, uvažavamo razlike i radimo za svakog čoveka. Do 25. oktobra razgovaraćemo sa ljudima u svakom mestu i saslušati šta im je potrebno. Neka svako slobodno odluči šta je najbolje za njega i njegovu porodicu. Samo ujedinjena Srbija može da ide napred - poručio je Vučević.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru