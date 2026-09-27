VUČEVIĆ NA SEDNICI BOŠNJAČKO SRPSKOG SAVEZA: Samo ujedinjena Srbija može da ide napred! (FOTO)

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je danas na stranačkoj sednici Bošnjačko srpskog saveza u Sjenici da ujedinjena Srbija pripada svim građanima koji u njoj žive.

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic

- Hvala prijateljima iz Bošnjačko srpskog saveza na pozivu. Ujedinjena Srbija pripada svima koji u njoj žive. Bez ozira na to kako se zovemo, kojim jezikom govorimo ili kako se molimo, želimo isto - dobre škole, dostupno zdravstvo, siguran posao i budućnost za svoju decu - rekao je Vučević.

Poručio je da ne moramo o svemu da mislimo isto da bismo se poštovali i zajedno rešavali probleme.

- U tome je snaga Srbije - da čuvamo mir, uvažavamo razlike i radimo za svakog čoveka. Do 25. oktobra razgovaraćemo sa ljudima u svakom mestu i saslušati šta im je potrebno. Neka svako slobodno odluči šta je najbolje za njega i njegovu porodicu. Samo ujedinjena Srbija može da ide napred - poručio je Vučević.

(Tanjug)

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