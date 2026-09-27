Fudbal

Selektor Holandije precrtao jednu od najvećih zvezda za meč sa Srbijom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 09. 2026. u 14:15

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Na dan utakmice Srbija - Holandija na stadionu Rajko Mitić, Ćavi Ernandez je odlučio da precrta veliku zvezdu.

Селектор Холандије прецртао једну од највећих звезда за меч са Србијом

Foto Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Selektor Holandije je precrtao Žeremija Frimponga sa spiska igrača na koje računa za meč Lige nacija koji će danas od 18 časova odigrati sa Srbijom na stadionu Rajko Mitić. 

Moraće Frimpong malo da sačeka na svoj šesnaesti nastup u nacionalnoj selekciji. 

Protiv Srbije neće igrati ni Brajan Brobi zbog povrede, a njegovo mesto zauzeo je Džošua Zirkzi. 

Holandija na stadionu u Beogradu traži prvu pobedu posle remija u prvom kolu sa Nemačkom (1:1), dok je Srbija u prvom kolu na istom stadionu poražena od Grčke 2:1 nakon preokreta. 

Podsetimo, utakmicu direktno sa "Marakane" pratite na portalu "Novosti" od 18 časova. Kao i sve vesti direktno sa poprišta meča. 

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