PAUNOVIĆ PRECRTAO PETORICU ZA HOLANDIJU: Iznenađenje zbog Kostova, otpao i debitant!
Selektor "orlova" morao je da skraćuje spisak igrača neposredno pred meč sa Holanđanima.
Veljko Paunović napravio je konačan izbor igrača na koje računa pred večerašnji duel Srbije i Holandije (18.00), pošto je za utakmicu na stadionu „Rajko Mitić“ prijavljeno 23 fudbalera.
Na spisku se, međutim, nisu našli Vasilije Kostov, Vladimir Lučić, Petar Sukačev, Lazar Nikolić i Jovan Milošević.
Posebno iznenađuje izostanak Kostova, ofanzivnog veziste Crvene zvezde koji je već nosio dres reprezentacije i smatra se jednim od igrača od kojih se mnogo očekuje u budućnosti. Van konkurencije je i Sukačev, koji je upravo u porazu od Grčke (1:2) upisao debi za Srbiju u prvom kolu Lige nacija.
Paunović će tako protiv Holandije moći da računa na Đorđa Petrovića, Filipa Stankovića, Vanju Milinković-Savića, Kostu Nedeljkovića, Strahinju Pavlovića, Filipa Kostića, Nikolu Simića, Srđana Babića, Strahinju Erakovića, Aleksu Terzića, Vanju Dragojevića, Nemanju Maksimovića, Nemanju Gudelja, Aleksandra Stankovića, Stefana Džodića, Sergeja Milinkovića-Savića, Lazara Samardžića, Sašu Lukića, Luku Jovića, Dejana Joveljića, Dušana Tadića, Andriju Živkovića i Mihajla Cvetkovića.
Posle utakmice na najvećem srpskom stadionu, "orlove" do kraja ovog reprezentativnog prozora očekuje okršaj sa Nemcima u Minhenu, pa revanš sa Holanđanima u Ajndhovenu.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Veljko Paunović poslao jaku poruku: "Kada nas svi otpišu, mi..."
26. 09. 2026. u 13:22 >> 14:05
SELEKTOR SRBIJE PRIHVATA ODGOVORNOST: Paunović objasnio zašto je izveo tim....
25. 09. 2026. u 00:10
"Jako bolno...": Prve reči Veljka Paunovića nakon poraza Srbije od Grčke
24. 09. 2026. u 22:52
Paunović o Vlahoviću: "S jedne strane hendikep, ali sa druge..."
23. 09. 2026. u 16:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)