Fudbal

PAUNOVIĆ PRECRTAO PETORICU ZA HOLANDIJU: Iznenađenje zbog Kostova, otpao i debitant!

У. Ћ.

27. 09. 2026. u 14:43

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Selektor "orlova" morao je da skraćuje spisak igrača neposredno pred meč sa Holanđanima.

ПАУНОВИЋ ПРЕЦРТАО ПЕТОРИЦУ ЗА ХОЛАНДИЈУ: Изненађење због Костова, отпао и дебитант!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Veljko Paunović napravio je konačan izbor igrača na koje računa pred večerašnji duel Srbije i Holandije (18.00), pošto je za utakmicu na stadionu „Rajko Mitić“ prijavljeno 23 fudbalera.

Na spisku se, međutim, nisu našli Vasilije Kostov, Vladimir Lučić, Petar Sukačev, Lazar Nikolić i Jovan Milošević. 

Posebno iznenađuje izostanak Kostova, ofanzivnog veziste Crvene zvezde koji je već nosio dres reprezentacije i smatra se jednim od igrača od kojih se mnogo očekuje u budućnosti. Van konkurencije je i Sukačev, koji je upravo u porazu od Grčke (1:2) upisao debi za Srbiju u prvom kolu Lige nacija.

Paunović će tako protiv Holandije moći da računa na Đorđa Petrovića, Filipa Stankovića, Vanju Milinković-Savića, Kostu Nedeljkovića, Strahinju Pavlovića, Filipa Kostića, Nikolu Simića, Srđana Babića, Strahinju Erakovića, Aleksu Terzića, Vanju Dragojevića, Nemanju Maksimovića, Nemanju Gudelja, Aleksandra Stankovića, Stefana Džodića, Sergeja Milinkovića-Savića, Lazara Samardžića, Sašu Lukića, Luku Jovića, Dejana Joveljića, Dušana Tadića, Andriju Živkovića i Mihajla Cvetkovića.

Posle utakmice na najvećem srpskom stadionu, "orlove" do kraja ovog reprezentativnog prozora očekuje okršaj sa Nemcima u Minhenu, pa revanš sa Holanđanima u Ajndhovenu.

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