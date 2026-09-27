Košarka

Amerikanac oduševio Grobare na terenu, a onda i izjavom: "Uradiću sve samo da..."

У. Ћ.

27. 09. 2026. u 16:08

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Svestan je bivši igrač Turk Telekoma gde je došao.

Американац одушевио Гробаре на терену, а онда и изјавом: Урадићу све само да...

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kajl Olman je na debiju u Evroligi pokazao da ne želi da se njegov doprinos Partizanu meri samo poenima.

Amerikanac sa crnogorskim pasošem odigrao je nešto više od 16 minuta u pobedi nad Armanijem i meč završio sa osam poena, jednom asistencijom i dve ukradene lopte, uz šut iz igre 4/5.

Ipak, mnogo više od statistike govori ono što je Olman rekao posle utakmice.

Svestan je da u Partizanu nema ulogu kakvu je imao ranije, zbog čega je spreman da prihvati svaki zadatak kako bi ostao deo rotacije.

- Uradiću sve što je potrebno kako bih ostao na terenu. Svestan sam da je moja uloga sad drugačija i da nisam glavni igrač. Zato morate da uradite još nešto osim postizanja poena kako biste se izdvojili. Ako je to ono što je potrebno da ostanem u rotaciji, onda ću to i raditi - istakao je Olmen "Meridian sport".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Prvi nastup u elitnom takmičenju pamtiće i po atmosferi u Beogradskoj areni, koja mu je bila dodatni motiv da na parketu ostavi maksimum.

- Osećam se sjajno. Morate mnogo da radite kako biste stigli do evroligaškog nivoa. Bilo je sjajno igrati u ovakvoj atmosferi. Trudio sam se da igram što čvršće i budem prisutan na terenu.

O atmosferi je dodao:

- Bilo je sjajno. Posebno kada uđete u ritam, povežete nekoliko dobrih odbrana i pokrenete publiku. Veoma je intenzivno.

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