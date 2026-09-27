Amerikanac oduševio Grobare na terenu, a onda i izjavom: "Uradiću sve samo da..."
Svestan je bivši igrač Turk Telekoma gde je došao.
Kajl Olman je na debiju u Evroligi pokazao da ne želi da se njegov doprinos Partizanu meri samo poenima.
Amerikanac sa crnogorskim pasošem odigrao je nešto više od 16 minuta u pobedi nad Armanijem i meč završio sa osam poena, jednom asistencijom i dve ukradene lopte, uz šut iz igre 4/5.
Ipak, mnogo više od statistike govori ono što je Olman rekao posle utakmice.
Svestan je da u Partizanu nema ulogu kakvu je imao ranije, zbog čega je spreman da prihvati svaki zadatak kako bi ostao deo rotacije.
- Uradiću sve što je potrebno kako bih ostao na terenu. Svestan sam da je moja uloga sad drugačija i da nisam glavni igrač. Zato morate da uradite još nešto osim postizanja poena kako biste se izdvojili. Ako je to ono što je potrebno da ostanem u rotaciji, onda ću to i raditi - istakao je Olmen "Meridian sport".
Prvi nastup u elitnom takmičenju pamtiće i po atmosferi u Beogradskoj areni, koja mu je bila dodatni motiv da na parketu ostavi maksimum.
- Osećam se sjajno. Morate mnogo da radite kako biste stigli do evroligaškog nivoa. Bilo je sjajno igrati u ovakvoj atmosferi. Trudio sam se da igram što čvršće i budem prisutan na terenu.
O atmosferi je dodao:
- Bilo je sjajno. Posebno kada uđete u ritam, povežete nekoliko dobrih odbrana i pokrenete publiku. Veoma je intenzivno.
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