UEFA VERUJE SRBINU: Evo koji meč Lige nacija sudi Nenad Minaković
Srpski arbitar Nenad Minaković biće glavni sudija na utakmici između reprezentacija Škotske i Švajcarske u drugom kolu grupe B1 Lige nacija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Minakoviću će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Milana Mitića. U VAR sobi biće Momčilo Marković i Aleksandar Živković.
Meč između Škotske i Švajcarske biće odigran u utorak od 20.45 časova u Glazgovu.
Švajcarska je u prvom kolu grupe B1 Lige nacija u gostima savladala Severnu Makedoniju (3:0), dok na duelu između Slovenije i Škotske nije bilo golova.
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