Fudbal

UEFA VERUJE SRBINU: Evo koji meč Lige nacija sudi Nenad Minaković

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 09. 2026. u 13:58

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Srpski arbitar Nenad Minaković biće glavni sudija na utakmici između reprezentacija Škotske i Švajcarske u drugom kolu grupe B1 Lige nacija, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

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Photo: Radule Perisic/ATAImages

Minakoviću će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Milana Mitića. U VAR sobi biće Momčilo Marković i Aleksandar Živković.

Meč između Škotske i Švajcarske biće odigran u utorak od 20.45 časova u Glazgovu.

Švajcarska je u prvom kolu grupe B1 Lige nacija u gostima savladala Severnu Makedoniju (3:0), dok na duelu između Slovenije i Škotske nije bilo golova.

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