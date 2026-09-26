CENA NIJE ISTA U SVIM GRADOVIMA: Ko će ove zime plaćati najskuplje grejanje?

NOVA grejna sezona sve je bliža, a sa njom stiže i pitanje koje direktno pogađa kućni budžet - koliko će građani Srbije ove zime plaćati daljinsko grejanje? Odgovor nije isti u svim gradovima. Telegraf.rs je otkrio koji gradovi su do sada odlučili da od prvog oktobra imaju skuplje cene goriva.

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Dok je Niš upravo odobrio novo poskupljenje, Beograd čeka saglasnost na novi cenovnik, zahtevi za promenu cena pojavili su se i u još nekim lokalnim samoupravama, dok su pojedine toplane već poručile građanima da će u novu sezonu ući bez povećanja računa.

Prema informacijama koje su preneli mediji, toplane u sedam gradova podnele su zahtev za povećanjem cena, kako navodi portal Srpske. Do sada poskupljenje je potvrđeno samo u Nišu, dok se u drugim gradovima gde je ta odluka izvesna čeka da ona postane i zvanična.

Pregled dosadašnjih odluka i zahteva pokazuje da će mesto stanovanja ponovo imati veliki uticaj na trošak grejanja tokom predstojeće zime.

Niš - grejanje skuplje 4,5 odsto

Najnovija odluka stigla je iz Niša. Gradsko veće dalo je saglasnost na predlog Nadzornog odbora Gradske toplane da grejanje poskupi za 4,5 odsto, kako su prenele Južne vesti.

Prema novom cenovniku, varijabilni deo koštaće 7,19 dinara po kilovat-satu, umesto dosadašnjih 7,15 dinara.

Mnogo izraženija promena dogodila se kod fiksnog dela računa, koji raste sa 42,74 na 49,44 dinara po kvadratnom metru.

Kao razlozi za korekciju cena navedeni su troškovi energenata na tržištu i povećanje minimalne zarade.

Niš je tokom ove godine već menjao cenu grejanja - u aprilu je ono poskupelo, da bi cena potom u maju bila smanjena.

Beograd - promena cenovnika od 1. oktobra

Promena se sprema i za najveći sistem daljinskog grejanja u zemlji. "Beogradske elektrane" zatražile su saglasnost na novi cenovnik koji bi se primenjivao od 1. oktobra, o čemu je Telegraf Biznis već izvestio. Međutim, računica je nešto složenija od prostog procenta poskupljenja.

Predlog predviđa da varijabilni deo cene za stambeni i poslovni prostor bude smanjen za 5,57 odsto, dok bi fiksni deo za snagu bio povećan za 18,02 odsto.

Za građane kojima se grejanje obračunava prema zagrevanoj površini i instalisanoj snazi, predloženo povećanje iznosi 9,44 odsto za stambeni prostor.

Cena bi tako sa 1.679,35 dinara po kvadratnom metru godišnje bez PDV-a porasla na 1.837,89 dinara.

Za poslovni prostor predloženo povećanje iznosi 9,51 odsto. Predloženo je i da topla voda poskupi deset odsto.

Novi cenovnik primenjivaće se nakon dobijanja saglasnosti osnivača.

Stara Pazova - zahtev za nove cene već podnet

Promena cena razmatra se i u Staroj Pazovi. JKP "Toplana Stara Pazova" podnela je 31. avgusta zahtev za davanje saglasnosti na utvrđene cene toplotne energije.

Opština je početkom septembra dokumentaciju stavila na javni uvid, što znači da je procedura promene cenovnika pokrenuta. Konačna odluka lokalne samouprave odrediće sa kakvim će cenama korisnici ući u novu grejnu sezonu.

Velika Plana - takođe pokrenuta procedura

Zahtev za promenu cena podnet je i u Velikoj Plani. Prema dosad objavljenim informacijama, zahtev je podnet 1. septembra.

Kao i u Staroj Pazovi, konačan efekat na račune građana zavisiće od odluke nadležnih organa lokalne samouprave.

Subotica - ipak bez poskupljenja

Zanimljiv slučaj dolazi iz Subotice.

Iako je početkom septembra pokrenuta procedura u vezi sa promenom cena, iz "Subotičke toplane" naknadno je potvrđeno da korisnici novu grejnu sezonu ipak dočekuju bez poskupljenja.

Kao glavni razlog navedene su stabilne cene energenata.

Iz ovog preduzeća poručili su da se cene električne energije, gasa i mazuta, koje u najvećoj meri utiču na troškove proizvodnje i distribucije toplote, nisu promenile toliko da bi bilo neophodno povećavati cenu za korisnike.

Bez poskupljenja i u Kruševcu

Dobre vesti dobili su i korisnici daljinskog grejanja u Kruševcu. Iz tamošnjeg komunalnog preduzeća poručeno je da ove godine neće povećavati cenu grejanja, uprkos rastu pojedinih troškova.

Za predstojeću sezonu obezbeđene su potrebne količine uglja, mazuta i drugih energenata.

Majdanpek - energent skuplji, račun ostaje isti

Ni građani Majdanpeka za sada ne treba da očekuju veće račune.

Toplana koristi drvnu sečku, koja je poskupela oko deset odsto, ali je odlučeno da se povećani trošak ne prebaci na korisnike. Razliku će pokrivati lokalna samouprava kroz subvencije.

Zrenjanin - cena nije menjana od 2023.

Još jedan grad koji u novu sezonu ulazi bez poskupljenja jeste Zrenjanin. Iz JKP "Gradska toplana" potvrđeno je da će cena ostati nepromenjena.

Zanimljivo je da cena grejanja u ovom gradu, prema informacijama preduzeća, nije menjana još od 2023. godine.

Sistem je pripremljen za novu sezonu, a korisnicima se preporučuje ugradnja kalorimetara kako bi mogli preciznije da prate i kontrolišu potrošnju.

Nema jedinstvene cene za celu Srbiju

Razlike među gradovima posledica su načina na koji funkcioniše sistem daljinskog grejanja u Srbiji.

Cene ne određuju se jedinstveno na republičkom nivou, već toplane formiraju predloge na osnovu svojih troškova, energenata i propisane metodologije, dok konačnu saglasnost daju lokalne samouprave.

Zbog toga rast cene gasa, mazuta, uglja ili drvne sečke ne mora automatski da znači identično poskupljenje u svakom gradu.

Primer Majdanpeka pokazuje da deo povećanih troškova može preuzeti lokalna samouprava, dok Subotica navodi da stabilne cene ključnih energenata trenutno ne zahtevaju korekciju.

Sa druge strane, Niš je već doneo odluku o povećanju, dok se u Beogradu, Staroj Pazovi i Velikoj Plani čeka završetak procedure.

Zbog toga će konačna slika računa za grejanje u Srbiji biti poznata tek kada sve lokalne samouprave završe odlučivanje o cenovnicima za sezonu 2026/2027.

(Direktno)