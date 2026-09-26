DIGITALNI NOVČANIK BIĆE BESPLATAN, A KORIŠĆENJE DOBROVOLJNO: EU sprema veliku promenu

SVE članice Evropske unije imaju rok do 24. decembra 2026. godine da građanima ponude najmanje jedan sertifikovani novčanik za digitalni identitet. Ipak, primena novog sistema ne napreduje istom brzinom u svim državama, pa su ga zasad pokrenule samo tri zemlje.

Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Digitalni novčanik biće besplatan, a njegovo korišćenje dobrovoljno.

Lična karta, vozačka i diploma na jednom mestu

Evropski digitalni novčanik zamišljen je kao mesto na kojem će korisnici moći da čuvaju i koriste različite lične dokumente i podatke.

Pored nacionalnih identifikacionih dokumenata, u njemu će moći da budu vozačke dozvole, diplome, podaci o zdravstvenom osiguranju i bankovni podaci. Uoči isteka roka, kroz pilot-projekte koje je finansirala EU i u kojima je učestvovalo oko 350 organizacija, izdato je više od 1.500 digitalnih potvrda i obavljeno više od 8.000 prekograničnih transakcija.

Nećete morati da otkrivate sve podatke

Jedna od ključnih karakteristika sistema biće mogućnost da građani sami odluče koje podatke žele da podele.

Tako će, na primer, korisnik moći da dokaže da je punoletan bez otkrivanja tačnog datuma rođenja ili drugih podataka koji se nalaze na ličnoj karti.

Sistem je zasnovan na selektivnom otkrivanju podataka, sprečavanju povezivanja različitih transakcija sa istim korisnikom i principu prema kojem izdavalac dokumenta ne može da prati gde i u koju svrhu građanin koristi dokument.

Fizička dokumenta ostaju

Uvođenje digitalnog novčanika ne znači da će klasična dokumenta nestati. Njegovo korišćenje biće dobrovoljno, dok će lične karte, vozačke dozvole i ostala dokumenta u fizičkom obliku i dalje važiti.

Italija prednjači, druge zemlje kasne

Primena se značajno razlikuje među članicama EU. Italija trenutno prednjači sa gotovo osam miliona aktivnih korisnika mesečno.

Nemačka planira pokretanje sistema u januaru 2027. godine, neposredno nakon evropskog roka, dok je Holandija početak primene odložila za kraj 2027. godine. Bugarska, s druge strane, još radi na zakonodavnom okviru potrebnom za uvođenje digitalnog novčanika.

Banke moraju da budu spremne od jula 2027.

Obaveze neće imati samo države. Kompanije koje posluju u Evropskoj uniji moraće da prihvataju evropski novčanik digitalnog identiteta najkasnije od 24. decembra 2027. godine.

Za banke će obaveza početi ranije, već u julu 2027, prvenstveno zbog pravila koja se odnose na identifikaciju klijenata i sprečavanje pranja novca.

Istovremeno, organizacija za zaštitu digitalnih prava EDRi upozorila je na pojedina rešenja u nacrtima pravila, uključujući moguće zahteve za korišćenje tehnologije prepoznavanja lica i njihov potencijalni uticaj na privatnost.

Za građane je najvažnije da digitalni novčanik neće biti obavezan, već još jedan način da dokumenta i podatke koriste putem telefona, dok će fizički dokumenti nastaviti da važe.

(Kamatica)