MESEČNO DO 600.000 DINARA: Nude visoku platu, domaće stanovništvo ne uspeva da pokrije potrebe

ANDORA, mala država smeštena između Francuske i Španije, suočava se sa sve izraženijim nedostatkom radne snage. Iako ima nešto više od 90.000 stanovnika i beleži visoke zarade, domaće stanovništvo ne uspeva da pokrije potrebe privrede i javnih službi.

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Prosečna mesečna plata u Andori u maju 2026. godine iznosila je oko 324.000 dinara, dok je medijalna plata bila oko 262.000 dinara. Prosečna zarada porasla je 7,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Međutim, u pojedinim delatnostima zarade su znatno više. Finansijski sektor prednjači sa prosečnom platom od oko 600.000 dinara mesečno. U proizvodnji i distribuciji električne energije, gasa i vode prosečna plata iznosi oko 433.000 dinara.

Nedostaju radnici u više oblasti

Visoke zarade nisu rešile problem nedostatka zaposlenih. Andora je tokom 2026. godine povećavala broj dozvola za zapošljavanje stranih radnika kako bi popunila deficitarna radna mesta.

Među zanimanjima za kojima postoji velika potreba su zdravstveni radnici, prosvetni radnici, negovatelji, osobe koje pružaju pomoć u kući i vozači autobusa.

Za ovu godinu prvobitno je bilo predviđeno 800 opštih dozvola, ali je Vlada Andore u junu odobrila dodatnih 250 dozvola za zanimanja u kojima postoji najveći manjak radne snage.

Traže kuvare, konobare i hotelsko osoblje

Velika potražnja postoji i u turizmu. Za letnju sezonu 2026. godine odobreno je 500 privremenih radnih dozvola za hotelijerstvo i ugostiteljstvo, a nakon što je kvota popunjena, odobreno je još 250.

Posebno nedostaju konobari, hotelske sobarice i kuvari. Zbog produžavanja turističke sezone pokrenut je i pilot-program sa 450 dozvola za zapošljavanje stranih radnika u periodu od decembra 2026. do avgusta 2027. godine.

Radna nedelja 40 sati, 30 dana odmora

Za strane radnike postoje zakonom garantovana prava. Radna nedelja traje 40 sati, dok zaposleni imaju pravo na 30 dana godišnjeg odmora.

Socijalna zaštita obuhvata zdravstveno osiguranje, nezaposlenost i penziju kroz Andorsku blagajnu socijalnog osiguranja. Doprinos zaposlenog iznosi 6,5 odsto.

Porez na dohodak je relativno nizak. Na neto osnovicu do oko 1,44 miliona dinara godišnje ne plaća se porez, dok je najviša poreska stopa 10 odsto.

Andora nije članica Evropske unije

Ipak, zainteresovani radnici treba da imaju u vidu da Andora nije članica Evropske unije. To znači da strani državljani nemaju automatsko pravo na rad u toj zemlji.

Za državljane EU procedure su pojednostavljene, dok Francuska, Španija i Portugal imaju dodatne pogodnosti na osnovu bilateralnih sporazuma. Radnici iz drugih zemalja moraju da ispune uslove za dobijanje odgovarajuće radne dozvole.

Andora tako pokušava da pronađe ravnotežu između kontrole useljavanja i potrebe privrede za novim zaposlenima. Strani radnici sve su značajniji za funkcionisanje pojedinih sektora, od turizma i ugostiteljstva do zdravstva i javnog prevoza.

(Avaz)