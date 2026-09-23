"STALNO SE BAVITE UKRAJINOM, A CENE GORIVA ODLAZE U NEBO" Fico udario na Brisel
SLOVAČKI premijer Robert Fico izjavio je danas da cene goriva u Evropi rastu dok Evropska unija stalno usmerava pažnju na Ukrajinu.
- Pišem otvoreno pismo predsednici Evropske komisije (Ursuli fon der Lajen), takođe, ću apelovati na predsednika Evropskog saveta (Antonija Koštu), tražeći od njega da sazove vanredni samit, jer ako postoje zemlje u kojima se cena jednog litra dizel goriva približava tri evra, onda je to kriza kakva ovde nije viđena dugo, a stalno se bavimo Ukrajinom - rekao je Fico na konferenciji za novinare nakon sednice slovačke vlade, koju je prenosio slovački televizijski kanal TA3.
Fico je rekao da Evropska unija može da pronađe stotine milijardi evra za podršku ratu u Ukrajini, ali da ne može ni da održi sastanak zbog visokih cena goriva. On je istakao i da se od država članica očekuje da same uvedu mere kojima bi građanima nadoknadile deo troškova i ublažile pritisak visokih cena na njihove kućne budžete.
- Smatram apsolutno ciničnim od strane Evropske unije da prepusti države članice njihovoj sudbini u naftnoj krizi - zaključio je Fico.
Fico je juče pozvao Evropsku uniju da sazove vanredni samit zbog nedavnog rasta cena goriva u Evropi.
Rusija smatra da isporuke oružja Ukrajini ometaju rešavanje problema, direktno uključuju zemlje NATO-a u sukob i predstavljaju "igranje vatrom", navodi TA3.
(Tanjug)
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